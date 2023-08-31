Плакат с гимном Калифорнии и золотой телескоп: что находится в кабинете принца Гарри

Принц Гарри не проводил экскурсию по своему дому в Монтесито, так что взглянуть на интерьер было интересно.

Принц Гарри предложил фанатам заглянуть в свой новый дом в Монтесито в документальном сериале "Heart Of Invictus". Оказалось, что принц оформил свой домашний офис в современном стиле и там ничего не указывает на его британское происхождение. Об этом пишет Daily Mail.

От роскошной лежанки для собаки до телескопа и плаката с "гимном Калифорнии" — принц Гарри предложил фанатам редкую возможность взглянуть на свою жизнь с Меган Маркл в своем новом документальном фильме.

В сериале "Heart Of Invictus", вышедшем на Netflix, 38-летний принц сидит за столом в своем домашнем офисе, а внимательные поклонники и журналисты могут оценить интерьер.

Трейлер Heart Of Invictus

Над головой принца видна картина в рамке с надписью "Я люблю тебя, Калифорния", которую впервые заметили во время встречи Zoom, в которой герцогиня Сассекская приняла участие в 2020 году.

Название произведения, стоящего на каминной полке, представляет собой гимн ее родного штата США. Опубликованная в 1913 году, эта мелодия была принята Калифорнией в 1951 году и утверждена в 1987 году в качестве официального гимна.

Принц Гарри в офисе Фото: Скриншот/Netflix

В сентябре 2020 года, всего через несколько месяцев после того, как пара начала новую жизнь в Монтесито, принт в рамке под названием "Я люблю тебя, Калифорния" впервые заметили поклонники пары.

Спустя почти три года репродукция с изображением медведя, держащего знамя Калифорнии, по-прежнему занимает почетное место на каминной полке.

Меган Маркл в офисе Фото: Скриншот

Также кабинет украшает золотой (скорее позолоченный, или латунный) телескоп на ножках из темного дерева. Он может быть декоративной деталью, но его расположение в углу комнаты, идеально расположенное рядом с окном, позволяет предположить, что он готов к использованию.

Также на столе принца стоят большие бутылки с водой. Учитывая, что одним из первых слов сына принца Гарри Арчи было "гидрат", а Меган очень внимательно относится к здоровью своей семьи, вполне логично, что у герцога Сассекского на столе стоят сразу две бутылки с водой.

Также домашний офис Гарри украшает большое растение в горшке. А сам он сидит за длинным столом из модно состаренного дерева. Этот стол уже несколько раз появлялся в видеороликах Меган и Гарри. Пользуется он ноутбуком Apple, а пол застелен большим ковром из джута.

Стол украшают три фотографии в рамках, но неясно, чьи они, скорей всего это фото Меган, Арчи и Лилибет.

Принц Гарри в офисе Фото: Скриншот/Netflix

За столом Гарри находится роскошная собачья подстилка для их любимых питомцев. Супруги делят щенков Мию и Гая, а также черного лабрадора Пулу.

Выступая на церемонии вручения награды WellChild в 2022 году, Гарри сказал: "Они втроем гоняются за белками и каждый божий день создают нам всевозможные проблемы. Но они также являются теми, кто оказывает эмоциональную поддержку на 100%".

В имении пары также живут цыплята, которых они, по их словам, спасли с птицефабрики.

Несмотря на то, что офис Гарри выглядит светлым и современным, в нем нет ничего, чтобы указывало на его британское прошлое.

Напомним, принц Гарри неожиданно появился на премьере своего нового документального проекта в театре в Чула-Виста в округе Сан-Диего, штат Калифорния.