Автора кулинарных книг Марту Стюарт раскритиковали за напиток со льдом из айсберга

Бизнесвумен вызвала возмущение после публикации фото из круиза, который она совершила в Гренландии.

Марту Стюарт, бизнесвумен и автора популярных книг по кулинарии, раскритиковали за напиток со льдом из айсберга. Об этом пишет Robb Report.

Стюарт поделилась несколькими снимками из круиза по Гренландии, написав: "Конец первого зодиакального круиза от @swanhelleniccruises в очень красивый фьорд на восточном побережье Гренландии. На самом деле сегодня вечером мы поймали небольшой айсберг для наших коктейлей".

Марта Стюарт и ее скандальный коктейль Фото: Instagram marthastewart48

Эта подпись сопровождала снимок Марты Стюарт с коктейлем и фото самого небольшого айсберга, лежавшего на тележке.

Тот самый айсберг Фото: Instagram marthastewart48

Впрочем, комментаторов возмутило фото и, по их мнению, легкомысленное использование ледникового льда, в то время как Гренландия сильно пострадала от климатического кризиса.

"Марта, ледяные шапки тают, не добавляй их в свой напиток", — написал один из комментаторов.

Другой написал: "Я вообще люблю Марту и излишества ее жизни, потому что она любит красивые сады, дома и еду, но богатые белые люди, пьющие коктейли из айсберга, пока планета горит, немного глуховаты к тому, что происходит".

Однако другие пользователи Instagram встали на защиту Стюарт.

"Значит, если бы она не использовала часть айсберга, это удержало бы его от таяния? Сомнительно", — написал кто-то. "Это кусок плавучего льда. Ничего плохого в том, что она сделала. Здесь, в комментариях, так много королев драмы", — написал другой.

Сама Марта никак не отреагировала на критику, но один из ее товарищей по отдыху, основатель компании Points Guy Брайан Келли, написал пару строк о климатическом кризисе и восхитился красотой ледников и айсбергов.

"Масштаб ледников ошеломляет и, честно говоря, его трудно полностью осознать. Гренландия особенно сильно пострадала от глобального потепления, но ее красоту по-прежнему нельзя недооценивать", — отметил он.

Напомним, Марта Стюарт прославилась в начале 1980-х, когда выпустила несколько книг с рецептами, которые быстро стали бестселлерами.

В 1990 году Стюарт стала главным редактором нового кулинарного журнала Martha Stewart Living, тираж которого в 2002 году достиг двух миллионов экземпляров. А три года спустя она стала вести свое собственное шоу.

В 1997 году Стюарт создала медиахолдинг Martha Stewart Living Omnimedia, контролирующий печатную продукцию, телепередачи, радиостанции и интернет-сайты.

Впрочем в 2000-х она попала в тюрьму на пять месяцев, когда было доказано, что она незаконно использовала инсайдерскую информацию о котировках акций на бирже.

Напомним, ранее дизайнера Стеллу Маккартни раскритиковали за использование лошадей в рекламном кампейне с Кендалл Дженнер. Комментаторы решили, что животных мучили во время съемок.