Рассел Кроу хочет купить один из старейших пабов Сиднея

Паб под названием "Шекспир" существует с 1879 года и актер хочет сохранить его "потрясающую атмосферу".

Рассел Кроу собирается купить один из старейших пабов Сиднея и сохранить его уникальную атмосферу. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда фильма "Гладиатор" заинтересовался покупкой одного из последних классических угловых сиднейских пабов. Он рассказывал, что буквально влюбился в него еще много лет назад. И теперь провел долгие переговоры с владелицей Маргарет Харгривз и тремя ее дочерьми.

Лауреат премии "Оскар" попросил всех членов семьи владелицы присутствовать, чтобы он мог сделать самое убедительное предложение о покупке, стоимость которой оценивается более чем в 12 миллионов долларов.

Паб "Шекспир" в Сиднее Фото: Booking

Кроме паба, который расположен на первом этаже, в здании также имеется небольшой отель и частные кабинеты.

Один свидетель описал реакцию завсегдатаев на появление Кроу: "Они просто отступили и сказали: "Какого черта?". Так что можно сказать, что появление актера произвело фурор.

"Шекспир", или "Шейки", как ласково называют паб, является одним из самых известных в Сиднее и впервые открыл свои двери в 1879 году.

Паб "Шекспир" в Сиднее Фото: Booking

Он расположен примерно в 300 метрах от центрального железнодорожного вокзала, по пути к Сиднейскому стадиону для игры в крикет и стадиону "Альянц".

Благодаря такой позиции "Шекспир" долгое время был любимым местом для сторонников Южного Сиднея, клуба лиги регби, принадлежащего Кроу, а также команды Сидней Суонс из АФЛ.

В разное время его посещали такие звезды, как Мел Гибсон, Джеффри Раш, Роуз Бирн, а также звезды спорта, полицейские и даже гангстеры.

Паб расположен напротив одного из самых известных жилых домов Сиднея, поместья Норткотт, или, как его чаще называют, "Башни самоубийц".

В 1990 году параноидальный шизофреник Пол Энтони Эверс застрелил пять человек из помпового ружья 12-го калибра во время беспорядков на другой стороне улицы.

Нынешняя владелица паба, Маргарет Харгривс, владела им в течение 45 лет. Много лет она жила наверху с мужем и дочерьми.

В первый день владения пабом она заработала 69 долларов.

Напомним, ранее Рассел Кроу заговорил о завершении карьеры. Актер заявил, что еще не знает, чем хотел бы заняться, но, если он купит паб, то у него точно появятся интересные планы на будущее.