Новый "ангел": Джулия Фокс выйдет на подиум в показе Victoria"s Secret

Бывшая девушка Канье Уэста присоединилась к Victoria’s Secret в качестве нового "ангела" и выйдет на подиум в камбэк-шоу The Tour.

Джулия Фокс извлекла максимум из короткого романа с Канье Уэстом. Когда-то никому не известная модель и начинающая актриса стала иконой стиля и скоро появится на подиуме в камбэк-шоу Victoria’s Secret под названием The Tour. Об этом пишет Sophisticated Spectra.

Поклонники могут с нетерпением ожидать ее дебюта во время долгожданного возвращения бренда нижнего белья под названием "The Tour", запланированного на 26 сентября.

Джулия Фокс для Victoria"s Secret Фото: Instagram Victoria`s Secret

Для своих рекламных снимков Джулия позировала в очаровательном платье желтом платье, расшитом крупными бусинами от начинающего нигерийского дизайнера Бубу Огиси из бренда IAMISIGO.

"Она никогда не чурается максимализма, и нам это в ней нравится", — написали на страничке бренда в Instagram.

Выбор платья от нигерийского дизайнера также отражает стремление бренда Victoria’s Secret к большей инклюзивности и разнообразию в моде.

тизер The Tour

Ожидается, что The Tour станет грандиозным зрелищем, посвященным ребрендингу и новому направлению Victoria's Secret. Включение Джулии Фокс в качестве нового ангела означает намерение бренда привлечь более молодую и разнообразную аудиторию.

Это объявление вызвало значительный ажиотаж среди поклонников Джулии Фокс и любителей моды. Ее смелый и смелый выбор одежды делает ее идеальным "ангелом", и многие с нетерпением ждут, как она буквально потрясет подиум Victoria's Secret.

Среди звезд, которые примут участие в камбэк-шоу, — Хейли Бибер , Джиджи Хадид, Айрис Лоу и Лила Мосс и другие. Кроме того, на подиум вернутся полюбившиеся VS Angels Кэндис Свейнпол, Лили Олдридж и Адриана Лима.

Не исключено, что также на подиуме появится певица Доджа Кэт, которая уже позировала в белье бренда в тизере. Новое шоу Victoria's Secret знаменует возвращение бренда на телевидение после последнего телевизионного показа, который прошел в 2018 году.

Напомним, если раньше шоу Victoria's Secret транслировалось по кабельным сетям — сначала ABC, затем CBS, то теперь гигант нижнего белья решил сделать ставку на потоковое вещание и выйдет на Prime Video.