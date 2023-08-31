Барби Оппенгеймер из США рассказала, с чем столкнулась после выхода нашумевших картин

Отец мужа Барбары был троюродным братом Роберта Оппенгеймера, главного героя одноименного фильма.

Одновременный выход в мировой прокат фильмов "Барби" и "Оппенгеймер" обернулся смешными казусами для профессора на пенсии и бабушки пятерых внуков Барбары Оппенгеймер из Ньютона, штат Массачусетс, пишет издание State, журналисты которого позвонили владелице таких имени и фамилии. В свое время она преподавала в Бостонском университете и занималась патологией речи и языка.

По словам американки, после премьеры картин ей написали и позвонили друзья со всего мира, и это было очень забавно.

Барбара, которую еще со школьных времен все зовут Барби, сначала пошла со своей семьей на "Оппенгеймер".

"Отец моего мужа приходится троюродным братом Дж. Роберту, поэтому нам очень хотелось посмотреть, как они интерпретировали его историю. А потом, может быть, недели через две мы пошли посмотреть "Барби". Мы любили их обоих по-разному. Я не была уверена, что моему мужу понравится "Барби", но он все время громко смеялся", – говорит пенсионерка.

Миссис Оппенгеймер рассказала, что у нее в детстве была кукла Барби, которую ей подарили на шесть лет. За прошедшие десятилетия кукла очень сильно изменилась и теперь имеет не только модный, но и социальный подтекст.

"Барби не была столь открыта к другим вещам, помимо того, чтобы быть модной в те дни. Это действительно изменилось. Знаете, у меня были только сыновья, но мои друзья, у которых были дочери их возраста, не покупали им Барби, потому что считали, что это посылает неверный сигнал. Но теперь моя внучка играет с Барби, а Барби теперь космонавт и все такое. На самом деле она играет с моей Барби! И моим Кеном, у которого отваливается рука".

Рассуждая об "Оппенгеймере", Барбара осталась довольна тем, как в картине показан ее дальний родственник.

"Я думаю, они (команда фильма) проделали хорошую работу. Это действительно касается моральных дилемм, с которыми столкнулся Оппенгеймер. Сталкивался ли он с ними лицом к лицу в то время? Это хороший вопрос. Но фильм действительно фокусируется на этих проблемах. Да, в каком-то смысле это было очень убедительно. Я выхожу из области науки. Я была профессором медицинских наук. И вот, наблюдая, как он решает эти вопросы и их политизацию… Я подумала, что некоторые из самых интересных сцен были о патриотизме в Лос-Аламосе, как чувствовали в то время сотрудники", – призналась женщина.

Она подчеркнула, что ее родители росли в то время, что показано в фильме, и были настоящими патриотами, которые желали победы США в войне.

"Это было очень важно для их воспитания. Люди в Лос-Аламосе думали, что это их вклад в войну! Они спасали жизни! Я читала о беспокойстве из-за того, что зрители выйдут после просмотра фильма, думая, что ядерные бомбы необходимы. Возможно, некоторые так и подумают, но я думаю, что другие окажутся более сознательными. Я ни в коем случае не физик-ядерщик, но эта бомба была намного меньше той, что есть в американском арсенале", – резюмирует Барбара.

Роберт Оппенгеймер

Главная ценность фильма, по ее мнению, – это то, что он заставляет людей задуматься о том, какую роль главный герой сыграл в истории.

"Для многих он был героем, но он также был объектом большого гнева", – считает американка.

На вопрос о том, какая из двух картин Барбаре понравилась больше, она ответила:

"Сложно выбрать! Они такие разные. Я считаю себя феминисткой (хотя я уверена, что отстала от времени) из-за поколения, из которого я вышла. Так что я был, можно сказать, очень рада, что они поместили Барби в Барбиленд, а затем отправили ее в реальный мир. Я смеялась вслух практически на протяжении всего показа. "Оппенгеймер" более серьезен… Я не могу выбрать. Я рада, что увидела обе ленты".

Имя и фамилия женщины после выхода картины уже ставили ее в неловкое положение. Барбара рассказала, что когда при поселении в отель назвалась Барби Оппенгеймер, администратор подумал, что она решила его потроллить.

Ранее Фокус писал о том, что в США планируют снять фильм о создателях кукол Барби и Братц, показав их конкуренцию.