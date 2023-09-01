Монатик, Мишина и Педан: украинские звезды отправили детей в школу 1 сентября 2023 (фото)

Знаменитости показали снимки со школьниками и поблагодарили ВСУ за возможность начать новый учебный год.

Украинские звезды отправили своих детей в школу и поздравили с началом нового учебного года. Фокус собрал пожелания наших знаменитостей 1 сентября 2023 года.

Ксения Мишина

Украинская актриса Ксения Мишина показалась с сыном Платоном в столичной частной школе.

"Темные времена порождают сильных людей. Сильные люди порождают светлые времена. С новым победным учебным годом", — отметила звезда экрана.

Ксения Мишина с сыном

Монатик

Украинский певец Дмитрий Монатик поделился семейным фото с женой Ириной и двумя их сыновьями — Платоном и Даниилом.

"Всех с Днем знаний! Дети, хорошего вам учебного года, насколько это только возможно в наших реалиях... Спасибо ВСУ за то, что большинство школ открыли свои двери и дети пошли в школу оффлайн! Верим и все вместе работаем для того, чтобы в ближайшее время каждая украинская школа открыла свои двери и проводила уроки под мирным небом!" — написал музыкант.

Дмитрий Монатик с семьей

Александр Педан

Украинский ведущий Александр Педан поздравил с Днем знаний 2023, позируя на фото с женой Инной и сыном Марком, который пошел в первый класс.

"Горжусь тем, что мой сын идет в первый класс! В свободной и независимой Украине! Спасибо нашим ВСУ за то, что подарили это утро. Это первый и важнейший праздник для Марика и всей нашей семьи", — отметил отец двоих детей.

Александр Педан с семьей

Лилия Ребрик

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик показала фото с дочкой Дианой.

"Врываюсь в эту осень с самой красивой украиночкой школьницей. И пусть наши дети плачут разве из-за невыполненной домашки!" — написала знаменитость.

Лилия Ребрик с дочерью

Илона Гвоздева

Украинская танцовщица Илона Гвоздева показалась на фоне доски, на которой сама написала пожелания на новый учебный год.

"С 1 сентября! Желаю всем детям успехов в новом учебном году, студентам сил и вдохновения, родителям выдержки и здоровья", — обратилась к поклонникам звездная хореограф.

Илона Гвоздева

Даша Кацурина

Украинская блогер, ресторатор и дизайнер Даша Кацурина поделилась снимком дочери Александры, которая пошла во второй класс в варшавской школе.

"2 класс я в шоке", — написала мама двоих детей.

Дочь Даши Кацуриной Фото: dasha_katsurina

Также Фокус писал о поздравлениях от украинских звезд с Днем Независимости 2023.