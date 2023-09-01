Календарь магнитных бурь на сентябрь 2023 года: самые опасные даты

Магнитные бури могут существенно влиять на самочувствие людей. Чего ожидать в сентябре метеозависимым людям — рассказываем дальше.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури — это реакция магнитосферы на резкие удары и давление солнечного ветра. Магнитный щит Земли из-за вспышек на Солнце попросту начинает дрожать и колебаться, что влияет на все поле Земли и, соответственно, на людей. Они дляться от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность напрямую влияет на наше самочувствие и настроение.

Когда магнитные бури ожидать в сентября?

В сентябре случится четыре магнитных бури на Солнце, влияние которых будет ощутимо на Земле. Метеорологи говорят, что они будут разной интенсивности в начале, в середине и в конце месяца:

6 сентября — сильная магнитная буря.

7-10 сентября — средняя по мощности трехдневная магнитная буря.

26-28 сентября — очень мощная магнитная буря.

30 сентября — слабая магнитная буря.

Источник: https://www.swpc.noaa.gov/products/weekly-highlights-and-27-day-forecast