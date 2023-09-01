Только принцесса Диана могла остановить вражду между Уильямом и Гарри, утверждает ее дворецкий

Пол Баррелл, который много лет работал с Дианой и написал о ней книгу, говорит, что больше никто не сможет помирить братьев.

Принцесса Диана — единственный человек, который мог положить конец вражде между принцами Уильямом и принцем Гарри, заявил ее бывший дворецкий Пол Баррелл. По его словам, она бы "велела им повзрослеть" и перестать ссориться. Об этом пишет Daily Mail.

Выступая по случаю 26-й годовщины смерти принцессы Уэльской, доверенное лицо покойной королевской семьи и бывший дворецкий Дианы заявил, что она стукнула бы "мальчиков" головами и "велела бы им повзрослеть".

В последние годы братья обменялись обидными обвинениями и накал не спадает. Совсем недавно Гарри заявил, что у него "не было поддержки" после возвращения из Афганистана, несмотря на то, что ранее он благодарил Уильяма за помощь.

Принц Гарри и принц Уильям с матерью Фото: Getty Images

"Во всем этом уравнении Диана — недостающая часть, и если бы она была его частью, ничего бы этого не произошло. Она бы сказала: "Мальчики растут. Это не то, чего я от вас хотела, не то, чего я от вас ожидала. Так что давай, соберись и разберись во всем". И она единственный человек, который мог это сделать", — сказал Пол Баррел в интервью.

Разлад между Уильямом и Гарри начался в марте 2019 года, когда Уильям, как сообщается, выгнал Гарри и Меган из Кенсингтонского дворца из-за предполагаемого издевательства над персоналом.

А в своих мемуарах "Запасной" принц Гарри утверждал, что его старший брат физически напал на него, когда он еще жил в Ноттингемском коттедже на территории Кенсингтонского дворца.

Совсем недавно принц Гарри сказал, что возвращение домой после конфликта в Афганистане в 2008 году вызвало травму, связанную с потерей его матери, но "никто из моего окружения действительно не мог помочь".

Принц Гарри и принц Уильям с родителями Фото: Getty Images

В новом сериале Гарри утверждает, что смерть его матери "никогда не обсуждалась", и только по возвращении с войны он осознал, что все еще травмирован гибелью Дианы.

Он добавил: "Это никогда не обсуждалось, и я особо об этом не говорил и скрывал это, как сделало бы большинство других молодых людей".

Выступая ранее в этом году, королевский эксперт ВВС Дженни Бонд поддержала Пола Баррела, сказав, что только Диана могла бы помирить своих детей.

Принц Гарри и принц Уильям Фото: Getty Images

Дженни Бонд, которая несколько раз встречалась с Дианой перед ее смертью в 1997 году, сказала, что покойная королевская особа "так явно гордилась" своими двумя сыновьями. Однако она беспокоилась о младшем сыне.

"Диана была преданной матерью, и ее сыновья значили для нее весь мир", — по ее словам, принцесса Диана якобы рассказала ей, что она осыпала Гарри и Уильяма "любовью и объятиями", потому что в детстве к ней не проявляли особой привязанности.

Напомним, ранее брат принцессы Дианы, Чарльз Спенсер, показал ее детское фото в день ее гибели.