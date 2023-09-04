Зендая поделилась снимками в крошечном бикини в честь 27-летия (фото)

Традиционно автором аутфита стал стилист Лоу Роуч.

27-летняя американская актриса Зендая, которая встречается с Томом Холландом, поделилась снимками в крошечном бикини в честь своего дня рождения.

1 сентября 2023 года звезда "Эйфории" отпраздновала 27-й день рождения, поэтому поделилась праздничными кадрами. На фото Зендая предстала в крошечном серебристом лифе, топе с массивными рукавами и юбке. Волосы девушки Тома Холланда были собраны в элегантную прическу. Она лаконично подписала публикацию с помощью эмодзи своего знака зодиака — Дева.

"Первый", — прокомментировал снимок Том Холланд.

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Зендая

Актриса отметила на фото своего друга и стилиста Лоу Роуча.

"Поздравляю с днем рождения особенную душу!!!!!", "это может быть в музее", "с днем рождения, королева", — комментируют новые фото именинницы ее фанаты.

Зендая

"Каждый год, когда я расту, я вспоминаю о том, насколько драгоценна эта жизнь, спасибо всем за то, что помогаете мне наполнить ее такой любовью. Ваши добрые слова и постоянная поддержка для меня все. Большое спасибо за все. 27", — обращалась к поклонникам знаменитость.

Зендая

Напомним, Зендая повторила культовую стрижку 90-х, которую когда-то делала Дженнифер Энистон.

Также Фокус писал о появлении Зендаи на обложке американского Elle.