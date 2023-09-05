Веселый принц Гарри сходил на футбольный матч без Меган Маркл

Гарри и еще множество других звезд следили за игрой Лионеля Месси в "Интер Майами" в Лос-Анджелесе. И принц выглядел куда более счастливым, чем на концерте Бейонсе.

Принц Гарри присоединился к когорте звезд, которые посетили матч "Интер Майами" в Лос-Анджелесе. Он был без жены, хоть имя Меган Маркл и значилось в списке гостей. И принц явно получил больше удовольствия, наблюдая за игрой Лионеля Месси, чем когда он был вынужден веселиться на концерте Бейонсе в пиджаке своей жены. Об этом пишет Daily Mail.

Звезды, в том числе принц Гарри, Леонардо Ди Каприо и Селена Гомес, наблюдали за победой "Интер Майами" со счетом 3–1.

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38-летний Гарри выглядел совершенно иначе, чем в пятницу вечером, когда его заметили со скучающим видом с Меган Маркл во время концерта Бейонсе.

Он махал руками, переживал и размахивал своим шарфом болельщика LAFC.

Меган также должна была появиться на матче, но, похоже, не присутствовала на звездном мероприятии.

В предматчевой форме "важных гостей" были указаны герцог и герцогиня Сассекские. У всех перечисленных 39 VIP-гостей рядом с именем была указана профессия, за исключением пары, которую называли просто "принц Гарри" и "Меган Маркл".

Список VIP-гостей Фото: Соцсети

Принц Гарри присоединился к толпе знаменитостей, включая совладельца LAFC Уилла Феррелла, Леонардо Ди Каприо, Оуэна Уилсона, Селену Гомес, Тома Холланда и Джейсона Судейкиса.

Дэвид Бекхэм, совладелец "Интер Майами", также наблюдал за тем, как его команда продолжает свою победную серию в MLS с момента прихода Месси.

"Интер Майами" выиграл матч со счетом 3–1, а голы забили Факундо Фариас, Хорди Альба и Леонардо Кампана. Месси, которому платят 54 миллиона долларов в год, также сделал две результативные передачи.

Гарри играл в футбол в школе в Итоне и написал в своих мемуарах, что любит все виды спорта.

"Я занимался всеми "сухими" видами спорта, хотя регби покорило мое сердце", — писал он. Причем "сухие виды спорта" в Итоне означали крикет, футбол, регби или поло.

К мокрым видам спорта относились гребля, парусный спорт или плавание. Гарри сказал, что игра в регби для него была своего рода терапией.

"Регби позволил мне дать волю своей ярости. Я просто не чувствовал боли, как другие мальчики, и поэтому мне было не страшно на поле", — писал он.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл были сфотографированы в толпе на стадионе SoFi в Лос-Анджелесе в пятницу вечером во время концерта Бейонсе. С ними были мать Меган Дория Рэгланд и ее партнерша по сериалу "Форс-мажоры" и близкая подруга Эбигейл Спенсер.

Судя по фото, принцу пришлось надеть пиджак своей жены, потому что на концерте Бейонсе был дресс-код: что-то серебряное. А ничего такого в гардеробе принца не нашлось.

В четверг Гарри должен совершить поездку в Великобританию, чтобы присутствовать на ежегодной церемонии вручения наград WellChild Awards в Лондоне, благотворительной организации, покровителем которой он остается. Меган Маркл, судя по всему, останется в США.

Принц, как сообщается, не будет встречаться со своим отцом, или братом Уильямом, которые будут работать, несмотря на то, что в пятницу отмечается первая годовщина смерти королевы Елизаветы.