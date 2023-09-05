Главные модные тренды осени 2023. Что носить в новом сезоне

Осенние тренды дают модницам широкий круг возможностей для самовыражения: от монохромных костюмов до платьев в бельевом стиле. Хочу представить вам свой топ-10 тенденций для неповторимых лугов

Стильный кэжуал 2023

Наконец-то одеваться просто и удобно стало еще и очень модно. Мешковатые джинсы с майкой и рубашкой, белая блузка и свободные брюки, худи с леггинсами и классическим пальто – вариантов множество. Для того, чтобы ваш образ был действительно трендовым, обратите внимание на детали: качество ткани, актуальные фасоны и цвета.

Тотальный красный

Самый модный лук сезона – от головы до пят глубокий красный. Если для вас это слишком, попробуйте добавить два элемента красного: лак на ногтях и свитер, сумку и берет, юбку и серьги.

Образы в стиле 80-х

Широкие плечи на женских пиджаках, акцентная талия и юбка-карандаш. Деловые образы этого сезона вдохновлены решительной энергией бизнес-среды с вайбом дерзких образов 80-х годов, когда женщины активно ворвались в мировую бизнес-элиту.

Длина до лодыжки

Изысканная и элегантная, эта длина юбок от середины голени до лодыжки хорошо сочетается с мягкими объемными свитерами и открытыми туфлями. Для более холодного времени года выбирайте высокие сапоги, чтобы их голенище не было видно из-под юбки.

Оттенки желтого

От лимонного до горчичного – палитра впечатляет. Используйте желтый в качестве акцента в образах с темными элементами: яркий свитер и любимые брюки. При подборе оттенка помните, что цвет должен визуально сделать вашу кожу более свежей, не подчеркивать покраснение, рельеф и круги под глазами.

Платья-свитера

Эта категория часто мигрирует из списка супер трендов в список антитрендов. Я же считаю ее классической. В этом сезоне выбирайте модели с крупной вязкой и согревающими цветами. Обращайте внимание на толщину нитей – изысканный вид имеет плотный трикотаж.

Зимние цветы

Флора на теплой одежде встречается в зимних коллекциях каждый год. Роскошь старых гобеленов становится вдохновением для принтов на платьях, пальто и жакетах. Дело с таким принтом сразу придаст вам аристократическую изысканность. Идеальная одежда для серого ноября.

Объемные шарфы

Желание скрыться в коконе от мира находит свое воплощение в тренде на большие клетчатые или узорчатые шарфы. Добавляйте их к любимым пальто, жакетам и платьям. Попытайтесь скомбинировать шарф с ремнем, чтобы подчеркнуть талию (и надежной фиксации аксессуара).

Аксессуары металлик

Металлизированные аксессуары – всегда хорошая инвестиция в гардероб. К примеру, сумочка серебристого или золотистого цвета освежает самые простые образы, делает их изысканными и интересными.

Высокие сапоги

Дают возможность воплотить элегантный или дерзкий образ, в зависимости от модели, которую вы выберете. В новом сезоне осень 2023 актуальна длина до колена или немного выше.