Вуди Аллен отрицает насилие над приемной дочерью Дилан Фэрроу и думает о завершении карьеры

Знаменитый режиссер даже после обвинений от своих детей продолжает настаивать на невиновности и называет культуру отмену "глупой".

Знаменитый режиссер Вуди Аллен, который стал персоной нон-грата в США после обвинений в сексуальном насилии, прибыл на 80-й Венецианский международный кинофестиваль, чтобы представить свой новый фильм "Шанс". И дал откровенное интервью изданию Variety.

Фильм на французском, показанный на одном из крупнейших фестивалей Европы, представляет собой продолжающийся "роман" Вуди Аллена и Европы, после того, как многочисленные скандалы сделали его персоной нон-грата в США. Так что сейчас он размышляет над тем, чтобы уйти на пенсию. Так как в 87 лет нелегко заниматься поиском финансирования для новых проектов.

"У меня так много идей для фильмов, что я бы поддался искушению сделать это, если бы это было легко финансировать. Но я не знаю, хватит ли у меня желания тратить много времени на сбор денег ", — говорит он журналисту, который берет у него интервью в отеле "Эксельсиор".

Хотя финансирование независимого кино всегда было проблемой, Аллен полностью ушел с рынка в США после того, как Дилан Фэрроу, его приемная дочь, обвинила его в сексуальном насилии.

Когда журналист поднимает эту тему, весело обсуждающий кино Вуди Аллен мрачнеет. Отвечая на вопрос, какова была его реакция, когда Дилан Фэрроу приняла участие в документальном сериале 2021 года "Аллен против Фэрроу", он говорит, что его реакция всегда была "одинаковой".

Вуди Аллен и Сун-и на Венецианском кинофестивале Фото: Getty Images

"Ситуацию расследовали два крупных следственных органа. И оба, после долгих детальных расследований, пришли к выводу, что эти обвинения необоснованны, и это, как вы знаете, именно то, что я написал в своей книге "По поводу ничего". В этом не было ничего страшного. Тот факт, что это обсуждается, заставляет меня думать, что в этом есть что-то, что привлекает людей", — говорит режиссер.

Он больше не встречался с Дилан и ее братом Ронаном Фэрроу, хоть и говорит, что "готов к встрече". На вопрос, чувствует ли он, что его "отменили", режиссер говорит, что находит культуру отмены "глупой".

"Я чувствую, что если вас собираются отменить, это та культура, которая должна быть отменена. Я просто нахожу это все таким глупым. Я не думаю об этом. Я не знаю, что значит быть отмененным. Я знаю, что с годами для меня все было по-прежнему. Я снимаю свои фильмы. Что изменилось, так это подача фильмов. Знаете, я работаю и для меня это одна и та же рутина. Я пишу сценарий, собираю деньги, снимаю фильм, снимаю его, монтирую, и он выходит. Разница не в культуре отмены. Разница в том, как они представляют фильмы. Вот это и есть большое изменение", — говорит режиссер.

Он теперь снимает фильмы во Франции, хоть ранее воспевал Нью-Йорк. Сейчас Аллен говорит, что всегда восхищался Трюффо и Годаром, и хотел родиться во Франции.

"Все эти французские режиссеры: Шаброль, Рене и Ренуар, все эти люди, от которых я был без ума. Поэтому я всегда хотел стать французским режиссером. И, конечно же, я не мог им быть, потому что я был режиссером из Нью-Йорка. А поскольку это мой 50-й фильм, я подумал, что сделаю себе подарок и побалую себя", — говорит Вуди Аллен.

Трейлер последнего фильма Вуди Аллена "Шанс"

Режиссер говорит, что всегда поддерживал движение #MeToo, потому что оно приносит пользу. И отметил, что все актрисы, с кем он работал, остались довольны сотрудничеством.

"У меня всегда были очень хорошие женские роли, в съемочной группе всегда были женщины, я всегда платил им ту же сумму, что мы платили мужчинам. Я работал с сотнями актрис, и никогда, ни от одной из них не было ни одной жалобы… Моими редакторами были женщины. У меня нет с этим никаких проблем. Я никогда об этом не думал. Я нанимаю тех, кто, по моему мнению, подходит на эту роль. Как я уже говорил, я работал с сотнями актрис, неизвестных актрис, звезд, актрис среднего уровня. Никто никогда не жаловался и жаловаться было не на что", — заявляет режиссер.

Но он не знает, снимет ли 51-й фильм в своей карьере. Ему не нравится идея искать финансирование и ему не нравится, когда его картины выходят на телевидении или на потоковом сервисе.

Катрин Денев ранее говорила, что хотела бы поработать с Алленом, но в беседе выяснилось, что звезды не слишком хорошо знакомы: просто встречались на кинофестивалях, но никогда не обсуждали сотрудничество. Но Аллен отмечает, что снова хотел бы поработать с Кейт Бланшетт, которая, как ему кажется, "хорошо провела время", работая над картиной "Голубой жасмин".

"Я был бы в восторге, если бы у меня появилась идея, для которой она подойдет. Я бы, конечно, пошел прямо к ней с этим и предложил ей сделать это", — резюмирует Вуди Аллен.

Напомним, три года назад Ронан Фэрроу, родной сын Вуди Аллена и Мии Фэрроу, отказался общаться с отцом, поддержав свою сестру, Дилан Фэрроу, приемную дочь пары, когда она заявила о сексуальном насилии.

До этого Вуди Аллен оказался в центре скандала, когда оказалось, что он изменяет Мие Фэрроу с ее приемной дочерью Сун-и Превен, которую она удочерила с бывшим мужем Андре Перевеном. Развод закончился грандиозным скандалом, а Вуди Аллен в итоге женился на Сун-и.