Пэрис Хилтон показала новые снимки сына Феникса (фото)

Малыш родился в январе 2023 года с помощью суррогатной матери.

42-летняя американская светская львица Пэрис Хилтон показала новые снимки с первенцем Фениксом. Семейными кадрами знаменитость поделилась в Instagram с более 24 млн подписчиков.

Жена Картера Реума показала, как проводила время с малышом в бассейне. Пэрис была одета в черный сплошной купальник, шляпу с широкими полями и солнцезащитные очки. Тем временем Феникс примерил голубой костюмчик и шляпку.

"Надеюсь, у всех были замечательные выходные на День труда, я знаю, что у нас были", — обратилась к поклонникам молодая мама.

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Пэрис Хилтон с сыном Фениксом

"Так мило!", "Мне нужно подержать этого ребенка", "Милый ангелочек", — комментируют карусель свежих снимков Пэрис ее подписчики.

В начале 2023 года стало известно, что Пэрис Хилтон и Картер Реум впервые стали родителями. Паре родила сына Феникса суррогатная мать. Первенца часто показывает в соцсетях его звездная мама.

А поженились Хилтон и Реум осенью 2021 года.

Пэрис Хилтон и Картер Реум Фото: Instagram parishilton

Напомним, Пэрис Хилтон поздравила мужа с 45-ю месяцами брака.

Также Фокус писал об особой способности Пэрис Хилтон.