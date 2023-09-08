Стало известно, как Рианна назвала второго сына

Мальчик родился 1 августа 2023 года в Лос-Анджелесе.

Стало известно, как 35-летняя американская певица Рианна назвала своего второго сына, который родился летом 2023 года. Об этом пишет The Blast.

Молодая мама и 34-летний рэпер A$AP Rocky во второй раз стали родителями и назвали своего наследника Риот Роуз Майерс.

Имя может быть намеком на песню рэпера "Riot", в которой участвовал Фаррелл Уильямс.

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Согласно свидетельству о рождении, полученному изданием, Риот родился 1 августа 2023 года в больнице Cedar Sinai в Лос-Анджелесе в 7:41 утра.

A$AP Rocky и Рианна Фото: Getty Images

Звездная пара назвала своего первого сына, который родился в мае 2022 года, Риза Ательстон Майерс. Имя мальчика — дань продюсеру и рэперу RZA, 54, лидеру Wu-Tang Clan, чье настоящее имя Роберт Фицджеральд Диггз.

35-летняя Рианна впервые поделилась снимками первенца спустя семь месяцев после его рождения.

Рианна Фото: Getty Images

Артистка объявила о своей второй беременности, когда в феврале 2023 года появилась на шоу в перерыве Суперкубка.

Рианна с сыном Фото: Instagram/badgalriri

Напомним, A$AP Rocky впервые заметили на публике после рождения второго ребенка.

Также Фокус писал о самочувствии Рианны после вторых родов.