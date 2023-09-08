Три знака Зодиака, которым стоит избегать конфликтов в сентябре 2023 года

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым в этом месяце стоит быть особо осторожными с конфликтами, ведь это может привести к неприятным последствиям.

Первый месяц осени может быть опасным для некоторых знаков Зодиака, которые решат вступить в конфликт с кем-то. Астролог Анжела Перл рассказала, кому не стоит ссориться в сентябре 2023 года.

Рак

Ракам лучше избегать конфликтов в этом месяце, так как их эмоциональная уязвимость может быть особенно высокой. Вы можете почувствовать себя более сентиментальными и склонными к переживаниям, но важно стараться контролировать свои эмоции. Вместо ссор лучше обратить внимание на укрепление отношений и поддержку близких.

Весы

В этом месяце Весам стоит избегать конфликтов, потому что они могут испытывать дополнительное напряжение в отношениях. Вы можете быть более чувствительными к несправедливости, что может вызвать разногласия. Ссоры в этом месяце могут обернуться для вас продолжительной враждой, которая будет неприятна всем сторонам конфликта. Поэтому лучше избегать любых словесных столкновений.

Скорпион

Скорпионам следует быть осторожными с конфликтами в этом месяце из-за своей страстной и интенсивной натуры. Есть риск наговорить лишнего и очень скоро пожалеть об этом. У вас может усилиться желание контролировать ситуацию и добиваться своего, а это может привести к конфликтам и негативным последствиям. Старайтесь управлять своими эмоциями и практиковать терпимость к точке зрения других.

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