Княгиня Шарлен в черном вышла в свет вместе с мужем на фоне слухов о разводе

Княгиня Монако в третий раз на этой неделе появилась вместе со своим мужем на публике, несмотря на то, что таблоиды постоянно пишут об их скором разводе.

Княгиня Монако Шарлен в третий раз за эту неделю вышла в свет вместе со своим мужем князем Альбером. Пара выступила единым фронтом на фоне сообщений о том, что они живут раздельно и собираются разводиться. Об этом пишет Daily Mail.

45-летняя Шарлен и 65-летний Альбер выглядели радушно, принимая участие в турнире "19-я лунка" Кубка Княгини Монако. На одном кадре с прогулки видно, как отец двоих детей неловко кладет руки на плечи жены, пока она готовится взмахнуть клюшкой.

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Кубок знаменитостей, организованный Фондом княгини Шарлен Монако, служит мероприятием по сбору средств и приглашает VIP-гостей провести веселый день, играя в гольф.

Княгиня Шарлен на матче по гольфу Фото: Facebook Palais Princier de Monaco

Княжеская чета, у которой есть восьмилетние близнецы принц Жак и принцесса Габриэлла, похоже, выступила единым фронтом после заявлений, что они живут раздельно и видятся только "по предварительной записи".

На этой неделе они несколько раз появлялись вместе после тревожных сообщений о плачевном состоянии их брака, включая неловкое интервью на первом телеканале Монако. Они запустили канал TVMonaco, который будет транслировать широкий спектр программ, включая новости о текущих событиях, ток-шоу, новости об окружающей среде и спорте. Канал был создан, чтобы продвигать культуру Монако.

Князь Альбер сказал репортеру MonacoTV: "Я очень горд быть здесь с княгиней Шарлен, чтобы запустить это прекрасное приключение, этот телеканал, который расширит значение этого княжества во всем мире".

Князь был красноречив, а Шарлен ограничилась короткой репликой: "Поздравляю – и всего наилучшего в будущем".

Шарлен удалила свой аккаунт в Instagram в прошлом месяце, что вызвало новые вопросы.

Княгиня Шарлен с мужем на матче по гольфу Фото: Facebook Palais Princier de Monaco

В прошлом месяце Альбер позировал рядом со своей бывшей любовницей Николь Косте, когда они отмечали 20-летие своего сына Александра ужином на свежем воздухе. К ним присоединилась Джазмин Гримальди – еще один внебрачный ребенок Альбера.

Источник, близкий к Шарлен и Альберу, сообщил французской газете Voici, что княжеская чета — всего лишь "церемониальная пара".

Он добавил, что Шарлен пообещала возвращаться в в Монако по официальным случаям, и теперь ей разрешено чаще видеться с детьми — при этом забота о детях разделяется на двоих.

"Альбер и Шарлен теперь хорошие партнеры, по очереди присматривают за детьми", — добавил источник немецкой газеты Bild.

Слухи о плачевном состоянии брака пары ходили уже много лет, с тех пор как Шарлен плакала на свадьбе с сыном Грейс Келли в 2011 году.

И ее очень долгое отсутствие в Монако в 2021 году подлило масла в огонь. После княгиня долго лечилась в Швейцарии.

Впрочем, в прошлом месяце Альбер и Шарлен с детьми вместе отдыхали на Корсике и выгялдели вполне счастливыми.