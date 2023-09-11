Календарь красоты на вторую половину сентября 2023 года: когда лучше делать процедуры

Точные благоприятные даты для похода в салон красоты согласно фазам луны во второй половине сентября.

Лунный календарь является главным помощником в выборе дат для посещения салона красоты, ведь результат наших перевоплощений будет нас радовать, если было удачно подобрано лунное время. Астролог Анжела Перл рассказала, когда лучше делать процедуры красоты во второй половине сентября 2023 года.

Лунный календарь красоты на вторую половину сентября 2023 года:

Стрижки и окрашивания волос: 16, 18, 21, 23, 25, 26 сентября

Маникюр и педикюр: 16, 23, 25 сентября

Похудение: 16-28 сентября

Удаление пигментных пятен, бородавок: 16, 23, 25 сентября

Эпиляция и депиляция: 22, 25-27, 29, 30 сентября

Массаж и процедуры от целлюлита: 18, 22 сентября

Хирургические операции: 16-28 сентября

Удаление зубов: вторая половина месяца не благоприятна

Лечение зубов: 16-28 сентября

Астрологи подчеркивают, что в период молодой Луны (16-28 сентября) важно позаботится о своем питании и разгрузке организма, а если будут проблемы со сном — принимайте теплые травяные ванны. Также астрологи говорят, что полная Луна (29 сентября) влияет на качество сна — не переутомляйтесь и не переедайте в этот день.