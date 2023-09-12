Джордж Клуни продает свое знаменитое поместье на озере Комо за огромную сумму (видео)

Клуни готов показать дом только потенциальным покупателям из числа состоятельных людей. Никакой рекламы и шумихи в прессе он не хочет.

62-летний американский актер и предприниматель Джордж Клуни решил продать свой роскошный особняк на берегу озера Комо в Северной Италии, назначив за него цену в 100 миллионов евро ($107 миллионов), сообщает Page Six. Он купил поместье, известное как Вилла Олеандра, у семьи Хайнц за $10 миллионов в 2002 году.

Впервые слухи о том, что актер хочет продать виллу, появились еще в 2010-м. Тогда Клуни подумывал избавиться от недвижимости из-за папарацци, которые буквально прописались у дома. Затем разговоры возобновились в 2015-м, менее чем через год после женитьбы Клуни. Сейчас, по слухам, семья актера готова распрощаться с домом окончательно.

Вилла Олеандра на озере Комо

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"Джордж любит этот район и людей, которые там живут, но осознает, какое внимание он получает, когда находится в городе. Он получил огромное предложение на виллу, которую он рассматривает, и он хотел бы купить другую, менее доступную для посторонних недвижимость в другом районе Италии", — рассказал журналистам источник.

Что касается виллы на озере Комо, то владелец не стал выставлять ее на открытую продажу. По данным инсайдеров, есть небольшой список потенциальных и очень состоятельных людей, которым будет показан объект. Клуни против рекламы и шумихи в прессе.

За те годы, что Клуни владел виллой, ее часто посещали впечатляющий список знаменитостей Голливуда, политиков и членов королевской семьи, в том числе Брэд Питт, Мэтт Дэймон, Эмили Блант, Джон Красински, Барак и Мишель Обама, Меган Маркл и принц Гарри.

У Амаль и Джорджа есть потрясающее поместье Domaine du Canadel во французском Провансе, которое они купили в 2021 году, и там они любят проводить время со своими двумя детьми. Однако этим летом пара была замечена и в пока что их вилле в Италии. Их видели на свиданиях в нескольких ресторанах этого района.

Кроме особняков в Италии и Франции, у супругов – обширный портфель недвижимости, который также включает недвижимость в Англии, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.

Ранее Фокус писал, что Джордж Клуни призвал мировое сообщество ликвидировать ЧВК "Вагнер".