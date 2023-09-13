Джулия Фокс явилась на модный показ в свадебном мини-платье и фате до пола (фото, видео)

Знаменитость с удовольствием позировала зевакам, а затем отправилась на показ.

33-летняя итальянская актриса и модель, а также бывшая девушка Канье Уэста Джулия Фокс появилась на шоу свадебного бренда The Wiederhoeft в рамках Недели моды в Нью-Йорке в экстремально коротком свадебном платье и фате с пышной отделкой по подолу, похожей на облако. Кадрами знаменитость поделилась в сторис своего Instagram.

Расшитый бисером верх платья в стиле бюстье был корсетного типа, а многослойная короткая юбка создана из фатина и украшена бантами. Образ она дополнила длинными белыми перчатками до локтей, белыми капроновыми колготками и белыми туфлями на высокой массивной платформе.

Длинные рыжие волосы Фокс оставила распущенными, разделив их на прямой пробор, а в руках держала белую сумочку с надписью "Пока смерть не разлучит нас".

Появление Джулии привлекло внимание зевак, которые тут же схватили телефоны и начали снимать знаменитость. Она же позировала им, показывая свой наряд с лучших ракурсов.

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Можно с уверенностью сказать, что ансамбль Джулии привлек не меньше внимания, чем коллекция,и заставил модных критиков в очередной раз отметить смелость девушки в выборе аутфитов.

Красавица была замужем один раз: с Петром Артемьевым с 2018 по 2020 год. У них есть сын Валентино, который родился в январе 2021 года после развода.

Скоро у Фокс будет еще одна возможность удивить публику, поскольку итальянка сообщила, что 10 октября в продажу поступит книга ее мемуаров "Down The Drain" "На ветер"). Сама автор охарактеризовала ее как "шедевр".

"Раньше я буквально молилась о такой возможности (написание мемуаров)… Я не пользовалась услугами писателя-призрака, хотя несколько раз была близка к тому, чтобы позвонить ему. Самой описывать свою боль чертовски сложно!.. Это очищающее средство, и я настоятельно советую каждому написать книгу, даже если она предназначена только для ваших глаз", – призналась Фокс.

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