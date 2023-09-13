Кендалл Дженнер показала опасный трюк верхом на лошади в рекламе бренда Stella McCartney

Кендалл с детства увлекается конным спортом и знает, как найти общий язык с животными.

27-летняя американская супермодель Кендалл Дженнер в новой рекламной кампании для модного дома Stella McCartney во всей красе продемонстрировала свою любовь к лошадям и талант наездницы. Стелла Маккартни поделилась новыми кадрами съемок, где модель смело удерживает лошадь, которая становится на дыбы. При этом Кендалл невероятна в ярко-красном платье и маленькой черной сумочкой в руках. , Лошадь она держит одной рукой за загривок, а на ее лице нет ни капли испуга. Это объясняется тем, что представительница самого известного телесемейства в мире всегда любила лошадей.

"Я каталась на лошадях с 10 лет, поэтому подумала, что стану профессиональной наездницей, а затем ветеринаром", — рассказала она Harper's Bazaar в 2016 году.

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На фотографиях, сделанных Харли Вейром, изображена основательница компании 818 Tequila на соляных равнинах Камарга во Франции, в окружении знаменитых белых пони региона, которых дрессировал известный конезаводчик Жан-Франсуа Пиньон. По словам основательницы бренда Стеллы Маккартни, опыт Дженнер в верховой езде и уходе за лошадьми сделал ее идеальным лицом кампании:

"Я знала, что Кендалл, участвующая в этом сезоне, должна любить лошадей так же сильно, как и я. Кендалл занимается верховой ездой с детства, как и я, и у нее есть собственное ранчо. Вы можете видеть, как легко она чувствует себя рядом с этими чувствительными существами".

В рекламной кампании Дженнер принимает множество поз со стадом, демонстрируя обновки знаменитой британской линии модной одежды без меха. Новинки веганских материалов от Маккартни в этом сезоне включают материал с эффектом крокодила, кожу, созданную из виноградных и яблочных отходов, а также аксессуары, изготовленные из мицелия грибов. Компания сосредоточена на предложении большего количества альтернатив кожи и меха, в которых используются натуральные ингредиенты, а не пластик.

"Коллекция готовой одежды на 92% изготовлена из экологически чистых материалов, что делает ее самым ответственным зимним предложением Stella McCartney на сегодняшний день", — утверждает бренд в пресс-релизе.

Ранее Фокус писал, что Кендалл Дженнер снялась обнаженной верхом на лошади.