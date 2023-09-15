Принц Гарри начал отмечать свой 39-й день рождения в немецком ресторане

Сегодня, 15 сентября, принцу исполняется 39 лет, но праздновать он начал днем ранее, в заведении в центре Дюссельдорфа.

Принц Гарри отметит свой 39-й день рождения в Дюссельдорфе, Германия, где он сейчас находится из-за Игр непокоренных, его главного проекта, основанного еще до знакомства с Меган Маркл. Но принц уже начал отмечать и устроил "интимный" ужин вместе с женой и команды их фонда Archewell. Об этом пишет Hello Magazine.

Принц Гарри и Меган Маркл со спутниками отправились в ресторан Im Goldenen Kessel в центре Дюссельдорфа, который является частью Brauerei Schumacher.

Принц Гарри и Меган Маркл с сотрудниками ресторана в Дюссельдорфе Фото: Instagram Brauerei Schumacher

Источник сообщил, что это мероприятие было "семейным ужином" для пары и их команды Archewell. В меню ресторана представлено множество местных деликатесов, в том числе братвурст и венский шницель. Сотрудник ресторана эксклюзивно рассказал, что герцог и герцогиня Сассекские были очень желанными гостями, добавив, что принц был "очень щедр и давал очень хорошие чаевые".

Владелица ресторана Теа Унгерманн добавила, что принц и Меган были очень расслаблены и предпочли пиво Schumacher Alt — это то же самое пиво, которое подают на Играх непокоренных. Во время еды Гарри и Меган сидели рядом друг с другом.

"У меня мурашки по коже пошли, когда они зашли в ресторан. Я смотрела его выступление на сцене Игр непокоренных и не могла поверить, что он появился в моем ресторане. Принц Гарри был таким милым и обнял меня", — призналась Теа.

Инсайдер также сообщил, что это был первый вечер, когда Гарри и Меган ели за пределами ресторана отеля, так что это был замечательный опыт.

"Они всегда едят со своей командой, но сегодня был особенный вечер", — отметил он.

Для ужина Меган Маркл выбрала белые брюки и полосатую рубашку, а герцог носил элегантную рубашку и джинсы.

После еды группа вернулась в свой отель, где принца угостили пирожными и хором поздравили с днем ​​рождения.

Поездка состоялась после напряженного дня для принца Гарри и Меган Маркл, которая в тот же день провела частную встречу с представителями НАТО.

Принц Гарри и Меган Маркл на Играх непокоренных Фото: Getty Images

На своем первом спортивном мероприятии за день пара наблюдала, как Украина играет с Нигерией в волейбол, а Меган болела за Нигерию, после того, как в прошлом году она обнаружила, что ее предки происходят из этой страны.

Принц Гарри и Меган Маркл на трибунах размахивали нигерийским флагом, и делали селфи с фанатами, сидевшими рядом с ними.

Члены сборной Нигерии даже даровали Меган прозвище Амира Нгози Лоло. Амира — принцесса-воительница из легенды, Нгози означает "благословенная", а Лоло — "королевская жена". А Гарри члены австралийской сборной подарили пару попугаев.

Меган также проявила внимание к немецкому волейболисту Тино Вессеру, который, сломал ногу, поскользнувшись на мокрой площадке и не смог участвовать в оставшейся части Игр непокоренных.

Член сборной Германии рассказал: "Меган рассказали о несчастном случае с Тино и о том, как он был расстроен тем, что больше не может участвовать в соревнованиях. Она пришла и поговорила с ним. Это был прекрасный жест, и мы очень ей благодарны".

Напомним, накануне Меган Маркл и принц Гарри встретились с командованием НАТО и пообщались с генералом Луиджи Миглиеттой.