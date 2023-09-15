Стиль жизни
Растущая Луна 16-28 сентября 2023 года: что нельзя делать
Завтра, 16 сентября, начнется растущая фаза Луны, которая продлится до 28 сентября.
Растущая Луна — это период между новолунием и полнолунием. Астролог Анжела Перл рассказала, чем благоприятна и чем опасна эта фаза Луны.
Растущая Луна: как распознать
Растущая Луна напоминает узкий "серп", который острыми кончиками направлен влево — так начинается эта фаза, которая длится с 1 по 7 лунный день. Период Растущей Луны считается благоприятным временем для начала новых проектов, установки целей и планирования будущего. Энергия Луны поддерживает рост и развитие ваших усилий.
Растущая Луна: что нужно делать
В период растущей Луны к нам легко приходят положительные перемены. Это считается хорошим временем для привлечения желаемых вещей в вашу жизнь — как материальных, так и духовных. Что нужно делать:
- уверенно и без сомнений принимать решения;
- проявлять инициативу и делать первые шаги;
- брать на себя больше ответственности;
- приступать к изучению чего-то нового;
- прощаться с токсичными людьми.
Растущая Луна: что нельзя делать
- путешествовать на далекие расстояния;
- переедать;
- сплетничать;
- оставлять дела незавершенными;
- начинать строгую диету;
- лениться и прокрастинировать;
- конфликтовать с близкими и обижаться на них.