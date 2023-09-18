Королева Камилла появилась на публике в уникальной брошке с интересной историей

Король Чарльз с супругой неожиданно появились на скачках в Донкастере, графство Саут-Йоркшир. И Камилла выбрала костюм от любимого дизайнера принцессы Дианы.

76-летняя королева Камилла и ее супруг, король Чарльз, неожиданно появились на скачках Сен-Леже в Донкастере. Камилла произвела фурор, выбрав стильный костюм от любимого дизайнера принцессы Дианы, и украсив его брошью с богатой историей. Об этом пишет Hello Magazine.

Для своего эффектного появления на публике Камилла выбрала бледно-голубой костюм с пиджаком оригинального кроя от Брюса Олдфилда, который ранее прославился, создавая наряды для принцессы Дианы.

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Свой образ она дополнила удобными туфлями телесного цвета на каблуках и маленькой кожаной сумкой через плечо Intrecciato от Bottega Veneta. Она также добавила к своему наряду залихватскую кремовую шляпу-федору, украшенную пудрово-голубой лентой и пером.

Королева Камилла и король Чарльз на скачках Фото: Getty Images

Однако больше всего внимания привлекла брошь королевы Камиллы с бриллиантами, рубинами и сапфирами стоимостью 16 тысяч фунтов, прикрепленная к ее жакету, история которой придает ей еще больше ценности.

Ранее Марк Уорр, директор компании David Christopher Jewellers, рассказал, что брошь-подкова украшена сапфирами, рубинами и "словом Минору, выложенным бриллиантами".

Брошь королевы Камиллы Фото: Getty Images

По словам Уорра, брошь была сделана в 1909 году. Минору был одной из самых успешных чистокровных скаковых лошадей короля Эдуарда VII, который стал королем после очень долгого правления своей матери, королевы Виктории.

Эдуарда, или как его называли – Берти, не был в числе любимчиков своей матери. Виктория считала его виновным в смерти ее обожаемого супруга, принца Альберта, так что не допускала его к государственным делам. Берти в итоге много путешествовал, заводил многочисленных любовниц и увлекался скачками. Пикантности в историю броши добавляет тот факт, что Алиса Кеппел, любовница Берти, является прабабушкой королевы Камиллы.

Жена короля Чарльза надевала этот драгоценный аксессуар несколько раз, в том числе в Новый год в этом году, на ипподроме Эйнтри в апреле и на ноябрьских скачках в Аскоте в 2022 году.

Впрочем, на скачках в Донкастере брошь ей удачи не принесла. Лошадь Чарльза и Камиллы по кличке "Герой пустыни" финишировала третьей и не смогла стать первым королевским победителем Сен-Леже за более чем 45 лет.

Чарльз и Камилла взяли на себя управление конюшней скаковых лошадей покойной королевы Елизаветы II после ее смерти в сентябре прошлого года. Несмотря на поражение Desert Hero в субботу, члены королевской семьи все же смогли увидеть, как этим летом чистокровный жеребец из королевской конюшни выиграл турнир King George V Stakes, что стало их первой победой в Royal Ascot за долгое время.

Напомним, ранее Фокус писал о самых интересных фактах, связанных с королевой Камиллой. Камилла, которая носила в девичестве фамилию Шанд, была популярной девушкой, завсегдатаем вечеринок и одно время делила поклонника с принцессой Анной.