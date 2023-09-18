Танцовщица Илона Гвоздева откровенно рассказала, почему хочет увеличить грудь

По словам Илоны, ее мужу такая идея не по душе.

Звезды шоу-бизнеса предпочитают скрывать от публики модификации своего тела, рассказывая в интервью о том, что их вечная молодость или идеальные формы – результат занятий спортом, диет и хорошей генетики. Однако 35-летняя украинская танцовщица, победительница "Танцев со звездами 2018" и мама двоих детей Илона Гвоздева предпочитает говорить своим поклонникам правду, защищая себя от ненужных слухов и донося подписчикам только правдивую информацию о себе. Так, в своем посте в Instagram знаменитость откровенно призналась в том, что хочет увеличить грудь, чтобы "снова чувствовать себя женщиной".

"Рождение детишек, постоянный спортивный образ жизни и последние годы постоянного стресса очень сильно повлияли на мой облик тела! Да, кто-то может говорить, вы замечательная, спортивная, рельефная и так далее! Конечно, приятно это слышать! Да я вижу в зеркале маленькую, худощавую девочку подростка, которая с каждым новым годом все больше напоминает старшую сестру дочери, чем женщину! Я долго думала и колебалась по поводу хирургического вмешательства, много прошла консультаций у разных врачей, долгое общение с психологом и подругами на тему "увеличение груди"", – говорится в публикации.

По словам Илоны, главным вопросом для нее было "зачем увеличивать грудь, если женщина замужем, благополучно выкормила двух детей, на работу это не влияет, а муж и вовсе против.

"Ответ один, для себя, для своего внутреннего состояния. И это не об уверенности или о комплексах, погонях за трендами или инста-самками, это именно об эстетическом наслаждении самой себя, о любви к себе, о заботе о себе. Я всегда откровенна с вами, мои дорогие друзья, и хочу быть искренней с вами! Я не боюсь хейта или осуждения, это моя жизнь, мое тело и мои мысли…", – подчеркнула автор и поблагодарила "просто за поддержку".

Пост танцовщица проиллюстрировала фото в купальнике.

Подписчики оценили откровенность Гвоздевой.

"Илон, восхищаюсь тобой, твоей целеустремленностью, трудоголизмом, красотой и тем, как ты умеешь вдохновлять нас! Я знаю, как никто, как хочется любить себя и кайфовать от себя, потому поддерживаю тебя на пути к этому! Я тоже думаю о пластике, хоть и не увеличении, но не только груди. Поэтому буду внимательно следить за твоими сторисами) Успехов! Обнимаю!", "Обнимаю вас, Илона! Пусть все задуманное претворится в реальность и сделает Вас счастливой! Ваше тело ваше дело", "Если это нужно именно вам, вашему внутреннему состоянию. Вы проходили с психологом консультации и наверняка обнаружили, что именно для вашего удовольствия отражение себя в зеркале вам это необходимо, тогда почему нет? Главное, я считаю, чтобы вы сами этого хотели", "Илоночка, самое главное – внутреннее Ваше ощущение, Ваш комфорт! Делайте так, как Вам комфортно, жизнь одна! Вы – прекрасная, умничка, красавица! Удачи Вам во всех начинаниях", – пишут под публикацией.

Ранее Фокус писал, что Илона Гвоздева и Олимпия Уайтмусташ посетили премьеру фильма "Астероид-Сити", в котором снялись снялись Скарлетт Йоханссон, Марго Робби, Тильда Суинтон и Том Хэнкс.