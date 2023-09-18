Королева Рания встретилась с первой леди США и королевой Матильдой (фото)

Первые женщины Иордании, США и Бельгии посетили мероприятие ЮНИСЕФ, посвященное детям.

Королева Иордании Рания встретилась с первой леди США Джилл Байден. Снимками с визита в Нью-Йорк монаршая особа делится в своем Instagram с более чем 10 млн подписчиков.

"С первой леди Соединенных Штатов Америки Джилл Байден в Нью-Йорке во время вчерашней акции ЮНИСЕФ", — отметила супруга короля Иордании Абдаллы II.

Для публичного появления на другом континенте Рания выбрала черную блузку и юбку прямого кроя средней длины розово-зеленых цветов от Dior.

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К американскому образу королева Иордании добавила черный клатч Bottega Veneta с золотой застежкой. На ее ногах были туфли-лодочки из кожи и сетки от Tom Ford.

В качестве аксессуаров Рания выбрала несколько лаконичных украшений и уложила свои длинные волосы волнами.

Королева Рания посетила Нью-Йорк

Тем временем жена президента США продемонстрировала нежно-голубой брючный костюм.

Королева Бельгии Матильда также присоединилась к мероприятию ЮНИСЕФ в Нью-Йорке, продемонстрировав черно-белый элегантный образ.

Королева Бельгии Матильда

Напомним, королева Рания показала, как носить белую рубашку осенью 2023 года.

Также Фокус писал об элегантном мятном образе королевы Рании.