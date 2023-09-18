Восстание подавлено: Анна Винтур назначает главредом британского Vogue свою протеже Чиому Ннади

Эдварда Эннинфула на его посту Чиома сменит уже 9 октября. Но есть нюанс: теперь ее должность будет называться "руководитель редакционного контента", а Анна Винтур останется единственным главредом Vogue.

В мире моды случилось важное событие, хоть долгое время было неясно, удержится ли Эдвард Эннинфул на посту главреда британского Vogue и удастся ли ему сместить саму Анну Винтур с ее поста, в итоге Эдвард уходит, а его преемницей становится протеже Винтур Чиома Ннади. Об это пишет The Guardian.

Впрочем, теперь в Vogue будет единственный главный редактор – сама Анна Винтур. Ннади будет носить "титул" "руководителя редакционного контента", а не редактора

Чиома Ннади станет первой чернокожей женщиной, которая будет редактировать модный журнал.

Чиома Ннади

Жительница Нью-Йорка, но уроженка Лондона, Чиома Ннади, в настоящее время занимает пост редактора веб-сайта американского издания. С 9 октября она сосредоточится на "цифровом повествовании" и обеспечении "интерактивности" Vogue для читателей.

Эта работа также станет частью изменений, в ходе которых редакторы европейских изданий Vogue были заменены глобальными руководителями после реструктуризации компании Conde Nast в 2020 году.

Ннади уже похвалила Винтур за ее "безупречную" репутацию.

Это решение последовало за месяцами предположений о том, кто заменит 51-летнего Эннинфула, который вошел в историю, когда был назначен первым чернокожим главным редактором Vogue в 2017 году.

Анна Винтур, Баз Лурманн и Эдвард Эннинфул Фото: Getty Images

Свою назначение Чиома Ннади прокомментировала максимально дипломатично: "Существует ли давление? Да, определенно есть давление – это же Vogue".

Также она поблагодарила своего отца-нигерийца за то, что он разжег в ней страсть к моде: по словам Чиомы он всегда носил безупречные костюмы и снимал галстук только по выходным.

Анна Винтур описала Ннади как "любимую коллегу", которая сосредоточится на музыке и культуре, а также на моде, добавив, что новый редактор "переносит Vogue в будущее".

Ннади рассказала, что она ожидала, что будут проведены некоторые сравнения между ней и Эннинфулом, но подчеркнула их различия: "Как чернокожая женщина, но также и как женщина двухрасового происхождения, я смотрю на мир так же, как я вижу его – через призму. На меня влияет мое происхождение, место, где я живу, а также то, что у меня есть родители из разных культур и мне приходится перемещаться между этими культурами".

Коллеги описывают Чиому, как сдержанную и даже застенчивую – во многом она противоположность Эннинфула, у которого есть армия друзей-знаменитостей, таких как Леонардо Ди Каприо, Опра Уинфри и герцогиня Сассекская.

Свадьба Эдварда Эннинфула Фото: Instagram edward_enninful

Напомним, Эдвард Эннинфул и постепенно поднялся на высшую ступеньку редакционной лестницы в Vogue, получая примерно 1 миллион фунтов стерлингов в год.

Что известно о Чиоме Ннади?

Чиома Ннади родилась и выросла в Лондоне. Со стороны матери у нее швейцарско-немецкие корни. Ее отец – нигериец, приехавший в Великобританию учиться в 1960-х годах.

Чиома Ннади и Рианна

Чиома работала в независимых журналах, таких как Fader и Trace, а затем какое-то время работала в лондонской Evening Standard.

В 2010 году она переехала в Нью-Йорк, чтобы работать в Vogue, где в настоящее время руководит американским сайтом.

Чиома Ннади на Met Gala

Коллеги описывают ее, как "самого приятного человека в Vogue". "Она довольно застенчивая и очень спокойная. Она из тех людей, которые делают паузу, прежде чем ответить на вопрос", — говорят другие сотрудники.

Напомним, объявление о назначении Ннади произошло через четыре дня после того, как Винтур и Эннинфул совместно организовали Vogue World London. Яркое, наполненное модой шоу в Королевском театре Друри-Лейн в лондонском Вест-Энде, которое привлекло огромную толпу знаменитостей.

Ранее Фокус писал о интригах в Vogue и о том, как Эдвард Эннинфул надеялся занять место Анны Винтур. Анна, напомним, занимает этот пост с 1983 года.