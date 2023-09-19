Джейсон Стейтем, Анна Винтур и Наоми Кэмпбелл стали гостями шоу Burberry (видео)

Самый известный британский бренд устроил шикарный показ в рамках Недели моды в Лондоне.

Показ мод Burberry весна-лето 2024 прошел в рамках Недели моды в Лондоне. Неделя моды, напомним, стартовала 15 сентября и завершится сегодня, 19 сентября. Шоу собрало звезд, которые постарались выбрать для себя вещи из новой коллекции. И так преуспели в любви к бренду, что Анна Винтур и Рэйчес Вайс даже появились в нарядах с одинаковым цветочным принтом. Об этом пишет The Guardian.

Сцена перед крупнейшим показом лондонской недели моды была типично британской: стройная очередь за чаем, кофе и лакомствами. Как гости в первом ряду – это, наверное, единственное шоу, на котором рядом можно увидеть голливудского героя боевиков Джейсона Стейтема, его очаровательную подругу Рози Хантингтон-Уайтли, известного хореографа Уэйна МакГрегора и нападающего "Арсенала" Букайо Саку.

Показ Burberry

Конечно на подиуме главным героем был тренч – фирменная вещь Burberry. Но теперь он стал более элегантным, иногда без рукавов, а иногда и кожаный.

Тренч Burberry выглядел на этом подиуме в шатре на лондонском Хайбери Филдс более желанно и современно, чем в течение многих лет. Это кажется хорошим знаком того, что 37-летний креативный директор Дэниел Ли, выросший в Йоркшире недалеко от фабрики по производству пальто, является подходящим человеком для работы в Burberry.

Кайли Миноуг с гостями на показе Burberry

К несчастью для Ли, несмотря на то, что на подиуме эффектный плащ бросает сильный сигнал, в торговом зале главное — это сумки и обувь. Burberry разработала амбициозный бизнес-план по увеличению продаж с 2,8 млрд фунтов стерлингов до 4 млрд фунтов стерлингов в течение следующих пяти лет, что означает расширение своей доли на рынке важнейших аксессуаров.

Сумки из мягкой кожи не понравились протестующим из Peta. Одна из девушек вышла на подиум с плакатом, на котором было написано: "Животные — это не одежда".

Протестующая с плакатом на показе Burberry

Новым стал яркий синий цвет, выбранный Ли в качестве цвета дома Burberry, принты в виде клубничин и пальто, платья и накидки в клетку – только большую и броскую.

Рози и ее жених Джейсон Стейтем стали одной из самых ярких пар на показе. 36-летняя британская модель и 56-летний актер, которые вместе с 2010 года, позировали для потрясающих снимков за пределами площадки на Хайбери Филдс.

Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стейтем Фото: Getty Images

Она выглядела типично стильно в бежевом плаще, который обхватывал ее талию, и дополняла образ причудливыми желтыми туфлями на каблуках. Тем временем Джейсон надел черную куртку и брюки в сочетании с вязаным топом цвета хаки и темными очками.

Джоди Комер, звезда сериала "Убивая Еву", продемонстрировала свой смелый стиль в черном платье в клетку без бретелек в сочетании с кожаными сапогами до колена.

Джоди Комер

На роскошном мероприятии также присутствовала Кайли Миноуг, которая привлекла внимание в зеленом пальто цвета хаки с ремнем на талии.

Джорджия Мэй Джаггер выглядела воплощением шика в вязаном сиреневом топе и желтой юбке-миди в сочетании с белыми туфлями на каблуке.

Наоми Кэмпбелл была замечена за дружеским поцелуем со своим спутником. 53-летняя супермодель выглядела шикарно в зеленом пальто с рисунком и брюках в тон.

Наоми Кэмпбелл

Главный редактор американского Vogue Анна Винтур спрятала глаза за парой темных очков и выбрала платье с цветочным принтом. Как оказалось, наряд с таким же рисунком в одуванчики выбрала и актриса Рэйчел Вайс, но дамы постарались сделать вид, что это их не смутило.

Анна Винтур, Хэмиш Боулз и Рэйчел Вайс Фото: Getty Images

Напомним, Неделя моды в Лондоне стартовала с мероприятия Vogue World, на которое собрались все британские звезды.

Дресс-кодом вечера стал "Вечер премьеры", а прием от Анны Винтур, главреда Vogue, организовали режиссер Стивен Долдри, лауреат премии BAFTA, режиссер шоу Эмили Бернс и креативный продюсер Фрэн Миллер вместе с командой Vogue.Там же выяснилось, что попытка Эдварда Эннинфула убрать Винтур с ее поста закончилась провалом. В итоге уже его место заняла новая протеже великой и ужасной Анны – Чиома Ннади.