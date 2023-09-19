Леонардо Ди Каприо появился на обложке Vogue (фото)

Голливудский актер и его коллега рекламируют новый фильм Мартина Скорсезе.

48-летний американский актер Леонардо Ди Каприо и 37-летняя актриса Лили Гладстоун украсили обложку свежего выпуска британского Vogue.

Появление двух звезд экрана посвящено выходу фильма "Убийцы цветочной луны", запланированному на октябрь 2023 года. Режиссером картины стал Мартин Скорсезе, а Ди Каприо и Гладстоун исполнили главные роли.

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Лили Гладстоун и Леонардо Ди Каприо

"Когда актеры объединяются с режиссером Мартином Скорсезе, получается самый большой эпик осени, убийства, тайны и пропавшие миллионы", — отмечают журналисты издания.

В частности, они добавили, что интервью и фотографии в этой истории были сделаны перед забастовкой актеров в Голливуде.

Лили Гладстоун и Леонардо Ди Каприо

Лили Гладстоун появилась на обложке в накидке и платье от Chloe. Тем временем Ди Каприо примерил Loro Piana.

Леонардо Ди Каприо

На обложке журнала написано: "Мода Блокбастер: Леонардо Ди Каприо и Лили Гладстоун ведут сезон".

События картины "Убийцы цветочной луны" происходят в 1920-х годах вокруг индейского племени осейдж из городка Оклахома. А Ди Каприо и Гладстоун сыграли супружескую пару.

Лили Гладстоун и Леонардо Ди Каприо

Судя по всему, это последняя обложка во времена председательства в британском Vogue Эдварда Эннинфула, ведь его сменила Чиома Ннади.

Ранее Фокус писал о появлении Леонардо Ди Каприо и Мартина Скорсезе на Каннском кинофестивале-2023, где они презентовали совместную работу.