Рианна и A$AP Rocky впервые показали своего новорожденного сына Riot Rose

Риот Роуз родился 1 августа, и певица сохраняла интригу, месяц не называя его имя и пол.

Во вторник Рианна впервые показала своего новорожденного второго сына Riot Rose в очаровательной семейной фотосессии. Рианна и A$AP Rocky позировали вместе с первенцем RZA, которому недавно исполнилось 16 месяцев. Об этом пишет TMZ.

Звезда рассказала о своей второй беременности во время выступления на Суперкубке в феврале этого года. А когда малыш родился, долго не подтверждала точную дату его рождения.

Рианна и A$AP Rocky с детьми

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35-летняя певица выглядела очень счастливой, позируя с Riot на руках для милой домашней фотосессии с их 16-месячным первенцем RZA.

На малыша Риота надели розовый комбинезон и ботинки, а для фото на улице завернули его в плед.

Хитмейкер Umbrella выглядел на съемках невероятно в джинсовой куртке с капюшоном и темно-синих леггинсах, а A$AP надел белую майку и кожаные джинсы с принтом Bottega Veneta.

Фотосессия стала их первым публичным появлением вместе со вторым ребенком с момента его рождения.

Рианна с сыном Риот Роуз

Рианна и рэпер приветствовали RZA Ательстона Майерса в мае 2022 года, а звезда рассказала о своей второй беременности во время выступления на Суперкубке в феврале этого года, когда распахнула пальто во время выступления и показала округлившийся живот.

Согласно свидетельству о рождении, полученному СМИ, Риот Роуз родился в больнице Cedar Sinai в Лос-Анджелесе в 7:41 утра.

В прошлом месяце инсайдеры сообщили, что теперь певица считает свою семью "полной". Вероятно, она и ее возлюбленный-рэпер пока не планируют других детей.

Инсайдер сообщил: "Рианна чувствует, что ее семья теперь полная", а также добавил: "Это то, чего она всегда хотела".

Рианна и A$AP Rocky с детьми

Суперзвезда, родившаяся на Барбадосе, ранее рассказала о материнстве в интервью британскому Vogue.

"Честно говоря, наличие ребенка открывает другую сторону жизни, где вы теперь находитесь в матрице с людьми, у которых уже есть дети. У тебя появляется другое уважение к мамам и папам".

Рианна отметила, что "все меняется, когда у вас рождается ребенок".

"Боже мой, это легендарно. Это все. Ты действительно не помнишь прежнюю жизнь, это самая безумная вещь на свете. Вы буквально пытаетесь вспомнить это — и есть фотографии моей прежней жизни — но чувства, желания, вещи, которые вам нравятся… все, вы просто не идентифицируете себя с этим, потому что вы даже мысленно не позволяете себе зайти так далеко, потому что это не имеет значения", — призналась Рианна.

Напомним, имя Риота Роуза может быть намеком на песню рэпера "Riot", в записи которой участвовал Фаррелл Уильямс.