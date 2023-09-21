Брижит Макрон в элегантном образе появилась на приеме в честь короля Великобритании в Версале

Специально, или нет, но супруга французского президента выбрала наряд темного-синего оттенка, как и у ее гостьи королевы Камиллы.

Во Франции прошел государственный банкет, устроенный Эмманюэлем Макроном для короля Чарльза и его супруги Камиллы. Место выбрали достойное короля: Версальский дворец, а именно Зеркальный зал, где накрыли стол на 160 гостей. Первая леди Франции, Брижит Макрон, выглядела потрясающе в темно-синем платье. Об этом пишет Daily Mail.

Вчера вечером мир моды заключил новый англо-французский союз, когда первая леди Франции Бриджит Макрон и королева Камилла вышли в свет в темно-синих платьях во время ужина в Версальском дворце.

Королева Камилла, король Чарльз и чета Макрон на приеме в Версале Фото: Getty Images

76-летняя королева отдала очаровательную дань уважения принимающей стороне, выбрав для государственного банкета платье от французского дома моды Dior с накидкой.

А 70-летняя Брижит, в свою очередь, выбрала платье от Louis Vuitton: длинное, с блестящей отделкой на рукавах и прозрачными рукавами.

Королева Камилла, король Чарльз и чета Макрон на приеме в Версале

Обе дамы составили потрясающий дуэт на красной дорожке, когда обменивались любезностями и позировали для общего фото.

Свой образ Брижит дополнила темно-синими туфельками на очень высоком каблуке.

Брижит Макрон и Эмманюэль Макрон

Это ее любимая пара, первая леди Франции уже неоднократно их надевала, в том числе и в апреле 2022 года во время голосования на президентских выборах во Франции.

Минималистичный гардероб Брижит Макрона считается эталоном эстетики французского шика. Большая часть обуви первой леди Франции изготовлена Louis Vuitton, одному из ее любимых брендов.

Она также считает дизайнера Vuitton Николя Гескьера своим близким другом. Мадам Макрон часто носит блейзеры, платья и брючные костюмы, а также узкие джинсы и брюки ярких нейтральных тонов. Для официальных мероприятий она надевает элегантные платья, большинство из которых от известных французских брендов, таких как Alaïa, Alexandre Vauthier и Dior.

Напомним, на вечере королева Камилла появилась в роскошном сапфировом колье, которое ранее принадлежало королеве Елизавете. Это был подарок от ее отца на ее свадьбу с принцем Филиппом.