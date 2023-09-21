Самые конфликтные пары: какие знаки Зодиака чаще всего ссорятся между собой

Астрологи назвали три пары знаков Зодиака, которые чаще всего конфликтуют между собой из-за своих характеров.

Очень часто причиной конфликтов становится нежелание сторон уступать и услышать оппонента. Астролог OLGA STELLA рассказала, какие пары знаков Зодиака чаще всего ссорятся между собой и почему.

Овен и Рак

Овен, целеустремленный и уверенный в себе, любящий принимать решения быстро и без лишних раздумий, может показаться Раку слишком авторитарным и резким. Рак же наоборот склонен к эмоциональным колебаниям и может показаться Овну чрезмерно чувствительным и слишком ранимым. На этой почве представители этого знака могут часто ссориться, а также быть резкими в своих высказываниях.

Близнецы и Дева

Близнецы — общительные и творческие натуры, они непостоянны, постоянно куда-то спешат, их не смущает хаос и беспорядок вокруг них, они видят в этот лишь плюсы. В то время Дева склонна к анализу, деталям и порядку. Различия в их подходах к жизни и коммуникации могут вызывать напряжение и недопонимание в общении.

Лев и Скорпион

И Львы, и Скорпионы отличаются сильным и волевым характером и стремятся к лидерству. Лев склонен к драматизации и постоянному привлечению внимания, тогда как Скорпион предпочитает быть загадочным и скрытным. Это может вызвать соперничество и конфликты в отношениях между ними.

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