Кайли Дженнер "случайно" показала селфи с Тимоти Шаламе

Оказалось, что их общее фото украшает экран мобильного телефона Кайли.

Кайли Дженнер показала, что ее нынешний бойфренд, звезда "Дюны" Тимоти Шаламе всегда с нею, даже когда он не рядом. Оказалось, что селфи Кайли и Тимоти украшает экран ее смартфона. Случайно, или нет, Кайли Дженнер продемонстрировала это на Неделе моды в Милане на показе Prada. Об этом пишет Daily Mail.

26-летняя участница шоу Keeping Up With The Kardashian показала миру, что ее возлюбленный Тимоти Шаламе находится на экране ее мобильного телефона.

Кайли Дженнер и ее селфи с Тимоти Шаламе

На снимке, опубликованном в Instagram журналом Elle. Mexico., хорошо виден снимок на телефоне Кайли: на нем Тимоти нежно целует ее в щеку. Впрочем, зная, как ответственно семейство Дженнер-Кардашьян подходит к любому контенту с их участием, маловероятно, что Кайли продемонстрировала еще одно свидетельство отношений с актером случайно.

Младшая сестра модели Кендалл Дженнер была в черном топе и эффектной юбке с кристаллами, когда сидела в первом ряду на показе Prada во время Недели моды в Милане .

Кайли Дженнер, как известно, встречается с актером "Дюны" с начала этого года.

Пара была замечена вместе на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке. 27-летний актер и звезда телешоу были замечены на трибунах, когда они наблюдали за матчем по теннису в одиночном разряде между Новаком Джоковичем и Даниилом Медведевым.

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе на Us Open Фото: Getty Images

Их свидание на Открытом чемпионате США состоялось почти через неделю после того, как они обнародовали свой роман на концерте Бейонсе в рамках Renaissance World Tour на стадионе SoFi в Инглвуде, штат Калифорния.

Их заметили целующимися в VIP-ложе на концерте. Также с ними в ложе были и другие звезды: Тома Холланд , Зендая (партнерша Шаламе по "Дюне"), Джастин и Хейли Бибер , а также Кендалл Дженнер и Ким Кардашьян .

На шоу также присутствовал 32-летний рэпер Трэвис Скотт, у которого есть двое детей от Кайли Дженнер.

За неделю до этого пару видели выезжающей из особняка Шаламе в Беверли-Хиллз на Range Rover Кайли.

Роман Кайли Дженнер с Тимоти Шаламе — ее первые отношения с тех пор, как она рассталась с рэпером Трэвисом Скоттом в конце 2022 года.

Инсайдер рассказал таблоидам, что Кайли нравится тусоваться с Тимоти.

"Для нее это все очень весело, потому что это сильно отличается от ее прошлых отношений. Ей все в новинку", — рассказал источник.

Пара стала часто появляться вместе на вечеринках и в ресторанах. И недавно они сходили на торжественный ужин организованный дизайнером Хайдером Акерманом и и брендом по уходу за кожей Augustinus Bader.