Острые на язык: три самых язвительных знака Зодиака

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые обладают острым языком и отличаются постоянными шутками и подколами других людей.

Астролог OLGA STELLA рассказала, кто из знаков Зодиака известный своей остротой ума и языка, а их слова всегда колкие, даже несмотря на отсутствие злых намерений.

Близнецы

Этот знак зодиака, известный своей остротой ума и языка. Их слова могут уколоть и они способны найти слабое место в любом собеседнике. Близнецы обладают уникальным даром обращать любые фразы в шутки. Они не откажут себе в удовольствии подколоть кого-то, но делают это с осторожностью и пониманием, что они могут кого-то обидеть этим.

Скорпион

Скорпионы обладают отличным чувством юмора и глубокой проницательностью, что делает их очень острыми на язык и даже иногда язвительными. Когда Скорпионы решают высказаться, они делают это с такой интенсивностью, что их слова могут оставить глубокий след. Для них этого всего лишь форма пошучвания, они сами не обижаются на такое, поэтому не понимают, почему к-то может обидеться на них.

Овен

Знак, предпочитающий действовать, а не размышлять. Их слова всегда колкие, даже несмотря на отсутствие злых намерений. Овны не боятся сказать правду в лицо, даже если она может быть обидной. Особенно острыми на язык они становятся с людьми, которых узнают все ближе. Их прямота и беспристрастность могут уколоть как ничто другое.

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