"Я мечтаю наладить отношения": Анна Тринчер откровенно рассказала о кризисе в браке (видео)

Сейчас Анна Тринчер вместе со своим возлюбленным Александром Волошиным переживает не лучший период.

Украинская певица Анна Тринчер откровенно рассказала, что имеет проблемы в отношениях со своим мужем Александром Волошиным. Об этом певица призналась в интервью шоу "Ближе к звездам" на канале ТЕТ.

Анна считает, что на их брак повлияло несколько факторов. У ее возлюбленного диагностировали депрессию. Болезнь настолько влияет на ее мужа, что он стал, по ее словам, совсем другим человеком. Также она считает, что кризис, который они переживают, присущ всем влюбленным через один — три года после свадьбы.

"Многие говорят, что это нормальный период. Первые два с половиной, три года всегда наступает кризис, когда пропадает влюбленность и начинается период очень взрослой, сознательной и глубокой любви. И в момент, когда не играют гормоны, кажется, что что-то не так, как раньше", — сказала Тринчер.

Фото: instagram/annatrincher_official

Анна рассказала, что она с любимым с этой проблемой обращались за помощью к психологу, который посоветовал паре пожить некоторое время отдельно, но это не помогло и отношения только ухудшились.

Сейчас пара ищет другого специалиста и всеми средствами пытается сохранить брак. Однако певица убеждена, что она с Александром справятся со всеми проблемами и будут вместе.

"Мы абсолютно классно коммуницируем. Возможно, у нас нет таких глубинных сейчас отношений, когда мы о чем-то постоянно разговариваем, развиваемся вместе, совместное время проводим вместе. Таких отношений, которые были раньше, у нас пока нет. Я мечтаю наладить отношения с моим мужем", — отметила артистка.

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Кроме того, Шер хочет возобновить отношения с младшим на 40 лет рэпером. Шер и Александр Эдвардс встречались около полугода, однако весной 2023 года разошлись.