Onuka продемонстрировала, как преодолеть паническую атаку с помощью украшения

Лидер группы Onuka Ната Жижченко стала амбассадором инфокампании "Твои чувства тоже важны" и вместе с психологом записала ролик на тему психологического здоровья.

Певица Ната Жижченко, лидер группы ONUKA в этом году стала амбассадором инфокампании "Твои чувства тоже важны". Вместе с психологом проекта она записала ролик, в котором озвучила тревоги украинцев и украинок. И поделилась, как справиться с панической атакой. Ролик появился на официальном аккаунте IOMmissionUkraine.

Ната поделилась собственными переживаниями о войне, а кризисный психолог предоставил экспертные советы, как справиться с паническими атаками и переживаниями.

В видео информационной кампании "Твои чувства тоже важны" Международной организации по миграции (МОМ) были озвучены тревоги украинцев и украинок, которыми они поделились во время опроса в рамках кампании. А певица и психолог отметили, что чрезвычайно важно вовремя реагировать на изменения в поведении и в психическом состоянии.

"Я часто слышу, что у людей случаются панические атаки. Если это происходит впервые, это может быть очень страшно для человека. Он может не понять, что это такое", — певица отмечала, что первый шаг — это самопомощь, а уже потом следует обратиться к специалисту.

Onuka на собственном примере продемонстрировала, как преодолеть паническую атаку

"Есть очень простая техника — это амулет или какой-то предмет, который связан у вас с хорошими эмоциями. Мы берем эту вещь в руки, пытаемся настроиться на положительные эмоции, которые испытываем к ней, вспоминаем тот положительный опыт. Далее переключаем внимание на то, какой формы эта вещь, описываем ее, рассматриваем ее с разных сторон — о том, какая она, эта вещь, что она значит для меня, какого цвета, из чего она сделана. Таким образом, переключаем внимание нашего мозга на ту вещь, которая о положительных эмоциях. Так мы можем помочь себе справиться с тревожным состоянием", — сказала психолог.

А Ната Жижченко на собственном примере показала, что надо делать, показав кольцо на своей руке.

"Это любовь, семья, музыка, Украина, дети, собака. И отсчет нового. Здесь внутри есть гравировка "Отсчет", что для меня очень важно", — сказала певица.

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