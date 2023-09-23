Леонардо Ди Каприо провел время в Милане с обеими своими предполагаемыми подружками-супермоделями

Сначала Джиджи Хадид и Виттория Черетти обе вышли на подиум в одном показе Versace, а потом и девушек и актера видели на одной шикарной вечеринке.

Пока в Милане продолжается Неделя моды, все больше звезд прибывает в Италию и Леонардо Ди Каприо не стал исключением. Голливудский актер посетил вечеринку Versace. И там были обе его предполагаемые девушки: модели Джиджи Хадид и Виттория Черетти. Именно итальянку Витторию в последнее время называют подружкой оскароносного актера. Об этом пишет Daily Mail.

Важно Леонардо Ди Каприо инкогнито пробрался на вечеринку с моделями в Лондоне

Личная жизнь 48-летнего актера буквально столкнулась на подиуме, когда в одном показе приняли участие Джиджи Хадид и Виттория Черетти.

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Джиджи Хадид на показе Versace

С Джиджи актер сходил на несколько свиданий и таблоиды изо всех сил пытались выяснить, что их связывает. Но инсайдеры лишь сообщали, что пара отлично проводит время вместе.

Показ Versace

А с итальянской супермоделью Витторией Черетти Леонардо Ди Каприо отдыхал вместе на яхте, целовался в ночном клубе Ибицы и лакомился мороженым в Майами.

Впрочем, показ прошел без инцидентов, и модели не начали драку прямо на подиуме.

После шоу, как сообщают таблоиды, и Виттория, И Джиджи и Леонардо были на одной и той же вечеринке, которую устроил Дом моды Versace на Неделе моды в Милане в пятницу. Но покинули ее порознь. А что происходило на самой тусовке – неизвестно, так как на нее пускали только приглашенных.

Виттория Черетти покидает вечеринку Versace

Источники, близкие к актеру, говорят, что он "одурманен" Витторией, которая в свои 25 лет на 23 года младше его.

Они также говорят, что итальянскую модель называют его "девушкой".

Леонардо Ди Каприо в Милане

Лео имеет репутацию человека, встречающегося только с женщинами младше 25 лет, и, как известно, склонен расставаться с ними после того, как они преодолеют этот рубеж. Именно это произошло, когда его последней подруге – Камилой Морроне, исполнилось 26 лет.

Между тем, Джиджи, которая ранее приехала в Милан одновременно с Леонардо, как сообщается, начала случайно встречаться с ним в прошлом году. Ей 28 лет и у нее есть дочь, так что инсайдеры радовались тому, что, вероятно, Леонардо решил оставить холостяцкую жизнь.

Впрочем, после Джиджи ему приписывали отношения с еще несколькими моделями и последней в списке оказалась итальянка Виттория Черетти.

Напомним, Фокус ранее писал о Виттории Черетти, которая уже успела стать музой для многих известных дизайнеров. Интригует то факт, что она все еще может быть замужем.