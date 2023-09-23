Мишель Докери, звезда "Аббатства Даунтон", вышла замуж за брата актрисы Фиби Уоллер-Бридж

Свадьба Мишель и Джаспера состоялась в Лондоне, через семь лет после того, как жених актрисы трагически умер от рака в 34 года.

Британская актриса Мишель Докери, звезда сериала "Аббатство Даунтон" и фильма "Джентльмены", вышла замуж за своего бойфренда Джаспера, брата актрисы Фиби Уоллер-Бридж, звезды сериала "Дрянь". Об этом пишет Daily Mail.

Актриса, сыгравшая леди Мэри Кроули в исторической драме ITV "Аббатство Даунтон" и ее жених сочетались браком в церкви Святого Николая в Чизвике, в Западном Лондоне.

Мишель Докери

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Мишель Докери ранее была помолвлена ​​с руководителем по связям с общественностью Джоном Дайнином, прежде чем он умер от редкой формы рака в декабре 2015 года в возрасте 34 лет. В интервью 2017 года Мишель говорила, что до сих пор считает себя вдовой.

С Джаспером, как писали таблоиды, Мишель познакомилась через общих друзей в 2019 году на Римском кинофестивале. Она дружит с его сестрой, актрисой Фиби Уоллер-Бридж.

В январе 2022 года Мишель и Джаспер объявили, что собираются пожениться.

Мишель Докери и Джаспер Уоллер-Бридж Фото: Getty Images

День свадьбы был не только важным днем для Докери, но и днем воссоединения актеров культового сериала, который сделал ее звездой. В последний раз они встречались на съемочной площадке для создания полнометражного фильма, который вышел в 2022 году после шести сезонов. Мишель Докери была номинирована на три премии "Эмми" подряд и премию "Золотой глобус".

Создатель шоу Джулиан Феллоуз, также был в списке гостей вместе со своей женой Эммой Джой Китченер — бывшей фрейлиной королевы Елизаветы.

Также присутствовали Хью Бонневиль, Имельда Стонтон, сыгравшая Мод Бэгшоу, Аллен Лич, сыгравший Тома Брэнсона, и Джим Картер, сыгравший роль главного дворецкого Карсона.

Лили Джеймс на свадьбе подруги

Невестка Мишель, Фиби, надела на свадьбу потрясающий ярко-коралловый костюм-тройку, на церемонию ее сопровождал ее возлюбленный – ирландский драматург Мартин МакДонах. Перед церемонией Фиби собрала гостей в близлежащем пабе "Джордж и Девоншир".

Фиби Уоллер-Бридж с женихом

На церемонию Мишель выбрала платье, сшитое на заказ Эмилией Уикстед, любимым дизайнером Кейт Миддлтон, а в руках держала букет цветов и сумочку Aspinal of London Florence за 995 фунтов стерлингов.

Напомним, ранее браком сочетался "капитан Америка", 42-летний американский актер Крис Эванс. Он женился на 26-летней португальской актрисе Альбе Баптисте.

Первая церемония бракосочетания пары прошла в Бостоне, родном городе звезды фильмов Marvel. Но теперь они хотят устроить пышное торжество в Португалии, чтобы все родственники невесты смогли присутствовать.