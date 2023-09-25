Надвигается самая мощная магнитная буря сентября: когда произойдет и чего ожидать

Уже завтра, 26 сентября, начнется самая мощная магнитная буря в этом месяце, и продлится она три дня – до 28 сентября 2023 года.

Магнитная буря – это результат взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем Земли. Бури длятся от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность, по данным метеорологов, напрямую влияет на наше самочувствие и настроение.

Чего ожидать от самой мощной магнитной сентября?

Завтра, 26 сентября, начнется самая мощная магнитная буря в этом месяце, которая продлится три дня – до 28 сентября. В первый день мощность бури достигнет К-индекса 5, а в следующие дни снизится до К-индекса 4.

В этот период мы можем испытать апатию, тревогу, раздражительность и неопределенность в принятии решений. У метеозависимых людей может увеличиться склонность к образованию тромбов, повыситься артериальное давление, нарушиться сон и усилиться мигрень. Также стоит быть осторожнее с хроническими заболеваниями, они могут обостриться, поэтому проверьте свою аптечку на наличие необходимых лекарств.

Лучше в период магнитной бури отказаться от физических нагрузок, употребления алкоголя, а также избегать стрессовых ситуаций. Выделите время для отдыха, принимайте теплые травяные ванны и пейте больше воды.

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