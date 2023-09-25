Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова откровенно рассказала о пластических операциях

По словам Татьяны, она бы снова и снова пошла на такой шаг, поскольку очень довольна результатом.

48-летняя шеф-повар, кулинарный эксперт, блогер и экс-судья шоу "МастерШеф" Татьяна Литвинова – из тех женщин, которые не боятся улучшать себя и не скрывают этого. Своим подписчикам в Instagram она рассказала о стремлении изменить себя к лучшему и переменах, которые произошли у нее после развода в 2021 году. В частности Татьяна сообщила, что сделала три пластических операции.

"Пластика груди без имплантатов, пластика шва после кесарева сечения и липофиллинг. Это когда личный жир, имеющий большое количество гормонов молодости, подкалывают в скулы. Эффект просто WOW. Никакой химии, все очень естественно", – пишет Татьяна.

По ее словам, благодаря волшебным рукам хирурга все прошло очень хорошо.

"На следующий день я уже была дома! Три дня после операции (трех операций!) была слабость и небольшая лихорадка. Но благодаря лекарствам я быстро выровнялась. Носила 3-4 недели специальные пластыри на швах и 2 месяца специальное белье", – делится автор своим опытом.

Литвинова уверяет, что если бы было нужно, она бы сделала это снова, поскольку сейчас находится в прекрасной форме:

"Я кайфую от своего тела! Я кайфую и в белье и без него! И это огромная свобода. А свободу я ценю как можно больше во всех ее проявлениях. Особенно в последнее время".

Главное, считает Татьяна, – найти хорошего врача, поскольку после 45 лет женщина должна иметь "своего" пластического хирурга.

Ранее Фокус писал, что украинская танцовщица Илона Гвоздева призналась, что, несмотря на отличную фигуру, хочет сделать пластику груди, чтобы чувствовать себя более женственной.