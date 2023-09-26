Итальянские власти отреагировали на скандальные выходы Канье Уэста и Бьянки Цензори

Американская пара два месяца испытывала терпение итальянцев, нарушая общепринятые правила поведения в католической стране.

46-летний американский рэпер Канье Уэст и его 28-летняя предполагаемая жена Бьянка Цензори, которые почти два месяца эпатировали консервативную итальянскую публику своими скандальными выходами и поведением, получили предупреждение от властей Флоренции. В этом городе они бывали чаще всего, и именно здесь девушка выгуливала свои самые вульгарные наряды, пишет Daily Mail.

Чиновники городского туристического бюро предупредили пару, чтобы они уважали законы общественной порядочности, и подчеркнули лозунг города: "Наслаждайтесь и уважайте Флоренцию".

"Флоренция — не пляжное заведение: ваша одежда (и поведение) должна быть приличной, а любые нарушения караются штрафом в 500 евро. Я бы хотела напомнить Канье и его жене, что они фактически нарушили кодекс "Наслаждайтесь и уважайте Флоренцию". Их поведение выходит за рамки этого, и особенно в случае с Венецией, где их видели на корабле, предположительно занимающихся сексуальной деятельностью. Италия – не такое место. Мы напоминаем им о кодексе "Наслаждайтесь и уважайте Флоренцию" — он напоминает отдыхающим не забывать о том, что такое неправильное поведение, а также о том, каковы "хорошие практики", позволяющие правильно жить в городе и лучше организовывать свое пребывание. Только таким образом можно будет гарантировать гражданское сосуществование и защиту прав каждого из нас, уважая окружающую среду, художественное наследие и самобытность Флоренции, города, который был колыбелью Возрождения и является Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО", – заявил старший туристический инструктор Андреа Джордани из офиса по туризму и продвижению во Флоренции.

В упомянутом кодексе перечислен ряд пунктов, в которых говорится, что запрещено сидеть на улицах, погостах, на ступеньках лестниц, памятников и церквей, избегать "преувеличенных игр" и шуток, а также вызывать опасность или страх в общественных местах.

Граффити, мусор и шумное поведение также запрещены.

Тем временем полиция Венеции расследует инцидент, когда Канье сидел в лодке с обнаженными ягодицами, а Бьянка стояла на коленях перед ним. На других изображениях американский рэпер был замечен сидящим на заднем сиденье речного такси, а его партнерша положила голову ему на колени.

Кроме того, Канье также потенциально нарушал итальянские законы о терроризме, появляясь на публике с закрытым лицом. Ношение одежды, в которой "человека трудно идентифицировать", карается штрафом в размере до 2000 евро, а полиция может остановить любого, кто одет таким образом.

Ранее Фокус писал, что Канье устроил Бьянке фотосессию прямо на оживленной улице Флоренции. На девушке было бельевое боди и плотные колготки.