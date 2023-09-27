Княгиня Шарлен впервые прокомментировала слухи о разводе и пояснила, почему удалила аккаунт в Instagram

Княгиня Монако опровергла слухи о разводе с князем Альбером, назвав их "утомительными".

45-летняя княгиня Монако Шарлен опровергла "утомительные" слухи о проблемах в ее браке с князем Альбером и раскрыла причину, по которой она удалила свой аккаунт в Instagram. Шарлен дала интервью, находясь на своей родине, в ЮАР, куда отправилась впервые после того, как провела там почти год, из-за проблем со здоровьем. Об этом пишет Daily Mail.

Шарлен только что вернулась в Монако после одиночной поездки в свою родную Южную Африку, где она навещала семью.

Эта поездка стала ее первым визитом в страну с 2021 года, когда она перенесла ужасную болезнь, из-за которой она на несколько месяцев отлучилась от мужа и восьмилетних близнецов, поскольку не могла летать.

Во время своего последнего визита она рассказала в интервью, что устала слышать слухи о проблемах в ее браке с 65-летним Альбером, и призналась, что понятия не имеет, откуда они взялись, а также пролила свет на свое решение этим летом удалить свою страницу в Instagram.

Шарлен с детьми и мужем Фото: Instagram/HSH Princess Charlene

Комментарии появились после того, как она сообщила изданию в Монако, что она "безмятежна и счастлива" в своем браке, опровергая слухи, появившиеся в немецких и французских СМИ, о том, что она теперь якобы "живет в Швейцарии" и что ее брак был "церемониальным".

В интервью южноафриканскому каналу News24 Шарлен сказала: "Я нахожу слухи о моем браке утомительными".

Настаивая на том, что в ее браке "нет ничего тревожного", бывшая олимпийская пловчиха сказала: "Я просто не понимаю, откуда взялись эти слухи".

А аккаунт она удалила по вполне прозаичной причине: чтобы защитить конфиденциальность своей семьи. И особенно своих детей.

Она рассказала, что хочет как можно дольше держать близнецов подальше от "давления" жизни на публике, хотя она признает, что они уже начинают это понимать.

Говоря о дружбе между Жаком и Габриэллой, она сказала, что уверена – они всегда будут поддерживать друг друга.

Шарлен с детьми и мужем Фото: Getty Images

Сообщения о том, что отношения князя Монако и его супруги неискренни появились еще в день их свадьбы в 2011 году, когда французские СМИ окрестили ее "сбежавшей невестой", написав, что она якобы пыталась сбежать перед церемонией (позже она посмеялась над этим предположением).

В 2021 году продолжительный визит принцессы Шарлен в Южную Африку вновь породил слухи: ее не видели в Монако в течение 10 месяцев.

Ее муж сообщил, что его жена нездорова и потому она отправилась на лечение в Швейцарию. Теперь таблоиды стали писать о том, что пара разъехалась и даже заключила контракт, согласно которому Шарлен будет получать солидную сумму за то, что будет присутствовать рядом с мужем во время важных событий.

Недавно Шарлен и Альбер даже вместе съездили отдохнуть на остров Корсика. И, судя по всему, отлично провели время вместе.