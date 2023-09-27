Кара Делевинь показала новую татуировку с орфографической ошибкой

Оказалось, что татуировщик модели допустил ошибку в объяснении итальянского слова Dormiveglia

Кара Делевинь, конечно, не новичок в татуировках: на ее теле уже больше 20 татуировок. Но последнее произведение драматического боди-арта Кары вызвало недоумение среди ее поклонников. Потому что слово было написано с ошибкой. Об этом пишет Daily Mail.

31-летняя британская супермодель позировала топлесс, чтобы продемонстрировать новую абстрактную татуировку женского лица на руке над буквами "Dormiveglia" — это итальянское слово, которое означает "полубессознательное состояние", или "полусон".

Кара Делевинь и ее новые татуировки

Но татуировщик Маттео Наджерони, написав пояснение слова на теле модели. Сделал ошибку, написав вместо waking (пробуждение) слово walking (ходьба).

И в итоге получилось, что надпись на теле Кары гласит: "Dormiveglia: пространство, простирающееся между сном и ходьбой", вместо "сном и пробуждением".

"Нет… ты неправильно написал, это должно быть "бодрствование", а не "ходьба", — написал один комментатор, на что татуировщик раздраженно ответил: "Может быть, мы выбрали именно это слово?".

К тому же ему пришлось объясняться перед поклонниками модели, почему она позирует обнаженной по пояс. Пришлось вмешаться самой Каре, которая пояснила, что так татуировки видно лучше и она сама сняла одежду, без всякого принуждения.

"Я перфекционистка, особенно когда дело касается фотографии, и я пыталась сделать что-то красивое. Все успокойтесь, пожалуйста. Спасибо", — написала модель.

Позже Наджерони написал: "Почему "обнаженная"? Почему "ходьба", а не "бодрствование"? Может быть, потому, что у каждого свое видение".

Делевинь сделала свою первую татуировку – голову льва – на пальце еще в 2013 году. С тех пор у нее появилось несколько красивых и довольно причудливых рисунков, в том числе огромная роза на боку и надпись "сделано в Англии" на ступне.

Кара Делевинь и ее татуировки

У нее также есть пара глаз на затылке, инициалы бывшей девушки Эшли Бенсон на ребрах и слово "solemate"на ступне – такая же татуировка есть и у ее подруги Кайи Гербер.

Кара Делевинь и ее татуировки

Впрочем, недавно Кара заявила, что хотела бы избавиться от некоторых рисунков на теле, потому что это необходимо для ее "нового старта".

Кара Делевинь открыто рассказала о том, что стала трезвенницей и как это наконец позволило ей "доверять" себе после многих лет попыток справиться со своей внезапной славой.

"Раньше я не доверяла себе. Я постоянно сомневалась в себе. Было много беспокойства. Теперь я просто чувствую себя свободной от всего этого", — рассказала она.

Не исключено, что сводя татуировки, Кара избавится и от инициалов Эшли Бенсон. Ее бывшая девушка уже завела новые отношения и собирается замуж за наследника нефтяных миллиардов и тусовщика середины 2000-х Брэндона Дэвиса.