Умер известный британский актер Майкл Гэмбон, звезда фильмов о Гарри Поттере

Актеру было 82 года, свою карьеру он начал в театре, но молодое поколение знает его, как исполнителя роли Альбуса Дамблдора в шести фильмах о Гарри Поттере.

Известный британский актер, сэр Майкл Гэмбон, умер в больнице в возрасте 82 лет. О смерти сэра Майкла сообщила его семья. Гэмбон за свою долгую карьеру сыграл немало ролей: в картинах "Сонная лощина", "Госфорд-парк", "Приключения Паддингтона", был известным театральным актером, однако признание юных поклонников ему принесла роль Альбуса Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере. Об этом пишет Daily Mail.

Сообщается, что сэр Майкл "мирно скончался в больнице в возрасте 82 лет после приступа пневмонии".

Он начал свою 60-летнюю карьеру актера, работая на сцене вместе с сэром Лоуренсом Оливье. Регулярно появлялся на сцене Королевского Национального театра, где сыграл таких персонажей, как Король Лир, Отелло и Марк Антоний. Является одним из самых уважаемых и известных британских актеров. Командор ордена Британской империи.

В заявлении от имени его жены и старшего сына Фергюса Гэмбона, опубликованном публицистом Клером Доббсом, говорится: "Мы опустошены, сообщая о смерти сэра Майкла Гэмбона. Любимый муж и отец, Майкл мирно скончался в больнице после приступа пневмонии. Рядом были его жена Анна и сын Фергюс. Майклу было 82 года".

Майкл Гэмбон родился в Дублине, в семье швеи и инженера. Для отца юноши идея карьеры на сцене была совершенно чужда.

Майкл бросил школу в 15 лет, затем пошел учиться на слесаря. К 21 году он стал квалифицированным инженером, но проработал им всего год, прежде чем решил стать актером.

Сэр Майкл, обладатель четырех телевизионных премий, известен своим обширным опытом работы на телевидении, в кино, на радио и в театре.

Он сыграл Альбуса Дамблдора в шести из восьми фильмов о Гарри Поттере, после того, как умер первый исполнитель этой роли Ричард Харрис.

Майкл Гэмбон в роли Дамблдора

Сэр Майкл впервые появился на сцене в постановке "Отелло" в театре Гейтс в Дублине в 1962 году и был посвящен в рыцари за вклад в индустрию развлечений в 1998 году.

Среди других его ролей в кино были такие исторические драмы, как "Король говорит" 2010 года, "Госфорд-парк" 2001 года и "Виктория и Абдул" 2017 года.

Майкл Гэмбон в фильме "Госфорд-парк"

С 1962 года сэр Майкл жил на две семьи. Он так и не развелся со своей супругой Энн Миллер, которая родила ему сына Фергюса. Однако в последние годы он жил с художницей-постановщиком Филиппой Харт, от которой у него родились два сына.

Через год после их встречи он открыто представил ее как свою девушку Чарльзу Дэнсу, даме Мэгги Смит и другим актерам своего следующего фильма, оскароносного "Госфорд-парка", в котором он сыграл развратного аристократа.

Напомним, в прошлом году умер актер Лесли Филлипс, который озвучил Распределяющую шляпу в фильмах о Гарри Поттере.