Дамблдор, распущенный аристократ и король Британии: самые известные роли Майкла Гэмбона

Известный британский актер умер в 82 года. И прославился не только ролями, но и своей запутанной историей любви.

Сэр Майкл Гэмбон, известный британский актер кино и театра, скончался после приступа пневмонии в больнице. Рядом с ним была его супруга, леди Энн и его старший сын Фергюс.

Выдающийся деятель британской сцены и экрана начал свою 60-летнюю карьеру, работая на сцене вместе с сэром Лоуренсом Оливье, и был очень любим молодой аудиторией в роли Альбуса Дамблдора в шести из восьми фильмов о Гарри Поттере.

Майкл Гэмбон в роли Альбуса Дамблдора Фото: Скриншот

Он был номинирован на 13 премий Оливье после того, как появился в бесчисленных постановках по произведениям Уильяма Шекспира, превосходно исполнив роль Отелло. Он также снялся в ряде популярных телешоу и в 1968 году выиграл прослушивание на роль следующего Джеймса Бонда в фильме "На секретной службе Ее Величества" после ухода Шона Коннери. Но он сказал продюсеру Альберту "Кабби" Брокколи: "У меня некрасивые волосы и я немного полноват", и роль досталась Джорджу Лэзенби.

Он был посвящен в рыцари в 1999 году. Зрители любили его за роль французского детектива Мегрэ и за многочисленные роли джентльменов, шпионов и даже королей.

Новая армия фанатов у Гэмбона появилась после того, как он сыграл Альбуса Дамблдора в шести из восьми фильмах о Гарри Поттере.

Майкл Гэмбон в роли короля Георга V Фото: Скриншот

Эта роль ему досталась после смерти ирландского актера Ричарда Харриса. Сэр Майкл шутил, что, когда он играл директора Хогвартса, то просто "отращивал бороду и играл сам себя", и не считал, что исполнить роль в популярнейших фильмах последних лет – это подвиг. Хотя миллионы его поклонников с этим не согласились.

Самое интересное о сэре Майкле Гэмбоне

Майкл родился в Дублине, его мать была швеей, а отец – инженером. Он бросил школу в 15 лет, не получив никакой квалификации, затем пошел учиться на слесаря. К 21 году он стал квалифицированным инженером, но проработал по специальности всего год, прежде чем решил стать актером.

Он выступал в Британском Национальном театре, которым тогда управлял сэр Лоуренс Оливье, регулярно появлялся на сцене Королевского Национального театра.

Он четыре раза становился лауреатом телепремии BAFTA как лучший актер (1987, 2000, 2001, 2002), был номинирован на "Эмми" (2002) и "Золотой глобус (2003), получил множество премий различных кинематографических гильдий.

Он был умелым водителем и обожал быстрые автомобили: Ferrari, Mercedes и Audi R8. Бывший ведущий Top Gear Джереми Кларксон выразил соболезнования в связи с его смертью сэра Майкла Гэмбона, напомнив, что актер был "потрясающим гостем", и что у него был уголок под названием "Гэмбон" на гоночной трассе шоу BBC, потому что он прошел через него на двух колесах.

А актриса Фиона Шоу, сыгравшая Петунию Дурсль в "Гарри Поттере", сказала, что запомнит своего коллегу по фильму как "блестящего, великолепного обманщика", а также, как искусного оружейника, который мог убедить музейных экспертов в том, что это были ружья XVIII века.

В 1962 году Майкл женился на математике на пенсии леди Энн. Их сын Фергюс является экспертом по керамике и работает в аукционном доме Bonhams. Он также регулярно появляется в программе BBC Antiques Roadshow.

В 2015 году сообщалось, что сэр Майкл оказался в центре бурной любовной истории. Он делил свое время между загородным имением стоимостью 5 миллионов фунтов стерлингов в Кенте, где проживает его супруга и домом в Западном Лондоне, где жили его маленькие сыновья Том и Уилл и его подруга, художник-постановщик Филиппа Харт.

Сэр Майкл и Филиппа были в отношениях с 2000 года, когда они вместе работали над фильмом "Долгота", в котором он сыграл часовщика 18-го века Джона Харрисона.

Через год после их встречи он открыто представил ее как свою девушку Чарльзу Дэнсу, даме Мэгги Смит и другим актерам своего следующего фильма, оскароносного "Госфорд-парка", в котором он сыграл развратного аристократа.

Майкл Гэмбон в фильме "Госфорд-парк" Фото: Скриншот

И хотя первоначально сообщалось, что его жена была опустошена известием о том, что сэр Майкл покинул их дом, она, очевидно, смирилась с этой ситуацией, потому что они продолжали общаться.

Фокус выбрал топ-5 лучших фильмов Майкла Гэмбона, чтобы отдать дань уважения великому актеру.

Госфорд-парк (2001)

В этом фильме Роберта Олтмена сэр Майкл Гэмбон исполнил роль сэра Уильяма Маккордла, богатого аристократа в дом к которому съезжаются гости, чтобы провести выходные на охоте. Когда сэра Уильяма находят мертвым, оказывается, что буквально у каждого, кто был в доме, была причина его убить.

Трейлер фильма "Госфорд-парк"

Фильм получил шесть номинаций на премию "Оскар" и одну статуэтку за "лучший оригинальный сценарий".

Король говорит (2010)

Историческая драма про короля Георга VI, отца будущей королевы Елизаветы, которому внезапно пришлось занять трон, после отречения своего брата и в невероятно сложный исторический период завоевала множество наград и собрала 400 миллионов долларов при скромном бюджете в 15 миллионов в мировом прокате.

Трейлер фильма "Король говорит"

Гэмблу досталась роль Георга V.

Шесть фильмов о Гарри Поттере (2004-2011)

Майклу Гэмбону пришлось заменить своего коллегу Ричарда Харриса в фильмах о Гарри Поттере, который из-за преклонного возраста умер, не успев сняться в третьем фильме о мальчике-волшебнике.

Трейлер фильма "Гарри Поттер и принц-полукровка"

Другие актеры рассказывали, что Майкл перенял ирландский акцент коллеги, который также был из Дублина, чтобы манера речи Дамблдора не менялась.

Пустая корона (2012-2016)

В этом историческом сериале, основанном на пьесах Шекспира, "засветились", пожалуй, все известные британские актеры, включая Бенедикта Камбербэтча и Тома Хиддлстоуна.

Трейлер сериала "Пустая корона"

Гэмбону досталась роль Эдмунда Мортимера. Это исторический персонаж, который и сам мог претендовать на корону, но в итоге служил трем королям, участвовал в бесчисленных войнах и дворцовых интригах и умер бездетным. А его притязания его племянника на престол в итоге привели к Войне Алой и Белой розы.

Фортитьюд (2015-2018)

Этот мрачный детективный сериал рассказывает о таинственных убийствах, которые происходят в арктическом вымышленном городке Фортитьюд. Гэмбону досталась роль местного фотографа Генри Тайсона, который, охотясь за удачными кадрами, становится свидетелем ужасных происшествий.

Трейлер сериала "Фортитьюд"

Напомним, в прошлом году умер актер Лесли Филлипс, который озвучил Распределяющую шляпу в фильмах о Гарри Поттере.