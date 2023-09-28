Комфорт и женственность: пять самых красивых пальто Меган Маркл на осень 2023

Меган Маркл может похвастаться дорогими и стильными пальто. Больше всего герцогиня Сассекская любит цвет кемел, однако вполне органично смотрится в белом, красном и темном.

42-летняя жена принца Гарри, Меган Маркл, любит красивые и дорогие вещи, умело сочетая одежду, обувь и аксессуары. В прохладные дни она, как и ее вечная соперница Кейт Миддлтон, часто появляется на улице в пальто. Коллекция этих предметов верхней одежды у нее поменьше, чем у Кэтрин, однако все они очень элегантны и интересны. Фокус предлагает рассмотреть несколько пальто герцогини Сассекской и, возможно, это поможет вам сориентироваться при покупке похожей вещи для себя.

Пальто с помолвки

Для первого появления на публике в качестве невесты принца Гарри Меган выбрала белое ассиметричное пальто с запахом от канадского бренда Line the Label за 750 долларов. Оно изготовлено из двусторонней шерсти, имеет объемный воротник и тканевый пояс в тон, который завязывается бантом.

После объявления о помолвке пальто моментально раскупили, а соучредитель и президент лейбла Джон Маскат переименовал изделие в честь невесты принца с Mara на Meghan после его перевыпуска в марте 2018 года..

Шерстяное пальто от Emporio Armani

Во время поездки во Всемирный торговый центр One в Нью-Йорке с принцем Гарри Меган Маркл была одета в элегантное однобортное темно-синее пальто из натуральной шерсти Emporio Armani. Перевернутый воротник, насыщенный оттенок и текстура пальто делали его поистине роскошным. Образ герцогиня Сассекская дополнила темными брюками, водолазкой, замшевыми туфлями от Aquazzura, золотыми браслетами Дженнифер Мейер, бриллиантовым кольцом-солитером от Lorraine Schwartz и классическими часами Cartier.

Меган Маркл и принц Гарри в Нью-Йорке Фото: Getty Images

Пальто от Sentaler

На церемонию WellChild Awards Меган приехала в пальто от Sentaler цвета верблюжьей шерсти. Впервые она появилась в нем на Рождество в 2017 году с королевской семьей.

Это длинное пальто с запахом из роскошной шерсти альпаки имеет фирменную ребристую деталь Sentaler на манжетах и широкий воротник. Облегающий крой и расширяющийся подол сохраняют женственный вид утонченной классической модели, которую можно носить сезон за сезоном.

Отметим, что у герцогини Сассекской есть точно такое же пальто в красном цвете.

Пальто кемел от Reiss

Больше всего Меган любит цвет кемел, поэтому в ее гардеробе немало пальто именно этого оттенка. Так, она неоднократно появлялась на публике в пальто от Reiss. Модель Sabel светло-коричневого цвета, выполненная из роскошной смесовой шерсти и облегающая по фигуре, имеет современный силуэт и двубортные передние лацканы с зазубринами и карманы с клапанами.

Пальто-пончо от Carolina Herrera

Меган Маркл и принц Гарри появились на шоу Кевина Костнера One805 Live!. Это концерт в Санта-Барбаре, Калифорния, целью которого был сбор средств для служб экстренного реагирования. Пара вручала Костнеру специальную награду за его работу в благотворительной организации. По этому случаю Меган выбрала пальто, которое стало центром всего ее образа. Она надела пальто-накидку с узором "елочка" от Carolina Herrera, которое имело конструкцию, напоминающую пончо, и высокий воротник. Это свежий взгляд на классический шерстяной топпер с немного более волнистым и легким силуэтом, однако черная завязка на талии придала ему некоторую форму.

Ранее Фокус писал, какие пять пальто больше всего заслуживают внимания в гардеробе Кейт Миддлтон.