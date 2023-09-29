Ждет автобус: в Амстердаме на остановке появилась очень реалистичная скульптура Зендеи

Прохожие, увидев фигуру Зендеи, с удовольствием фотографировались рядом с ней.

Популярность 27-летней американской актрисы и певицы Зендеи достигла нового уровня. В соцсетях появились снимки очень натуральной скульптуры артистки, которая сидит на одной из автобусных остановок в Амстердаме. Ее изготовил талантливый поклонник звезды "Дюны".

Ненастоящая Зендея наряжена в платье, которое точно повторяет ее образ от Vera Wang на премии "Эмми" в 2019 году.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Зендея в платье от Vera Wang на премии "Эмми" в 2019 году Фото: Getty

С искусственной звездой с удовольствием фотографировались прохожие. Некоторые обнимали ее, а кто-то просто прислонялся головой к ее плечу.

Отметим, что в музее восковых фигур мадам Тюссо в Лондоне фигура актрисы тоже присутствует. Зендая из воска запечатлена в костюме цвета фукси, который является ремейком появления на красной дорожке 2016 года. Правда, после появления фото в соцсетях поклонники звезды раскритиковали ее копию, заявив, что она не соответствует оригиналу.

Сейчас Зендея активно работает и снимается. Недавно вышел трейлер фильма "Претенденты", где Зендая в паре с Майком Фейстом и Джоном О’Коннором изобразила бурную жизнь юной звезды тенниса. Интимные пересечения ее героини с другими были всего лишь вымыслом, частью великого повествования, однако оно соприкасалось с реальностью, заставляя понервничать ее возлюбленного Тома Холланда.

Слухи о романе актрисы со звездой "Человека-паука" поползли после их встречи на съемках фильма "Человек-паук: Возвращение домой" в 2016 году. С 2021 года они неоднократно попадали в объективы папарацци, а со временем и вовсе перестали скрывать свой роман.

Изначально мало кто верил в их любовь, считая, что это всего лишь пиар, однако пара сумела доказать обратное.

Ранее Фокус писал, что Зендея с Томом Холландом сыграла в баскетбол со школьниками.