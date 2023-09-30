Убывающая Луна с 30 сентября 2023: что можно и нельзя делать

Сегодня, 30 сентября, началась стадия убывающей Луны, которая продлится до 13 октября. Что можно и нельзя делать в этот период — рассказываем дальше.

Период убывающей Луны (время от полнолуния до новолуния) еще называют фазой пассивного действия. Она продлится с 30 сентября по 13 октября 2023 года. Астролог Анжела Перл рассказала, какие занятия являются благоприятными в период убывающей Луны, а что лучше не делать.

Убывающая Луна: что можно делать

убирать в доме, перебрать вещи в шкафу;

гасить долги и кредиты;

работать с психологом, заниматься своим ментальным здоровьем;

отказаться от вредной пищи;

ухаживать за телом;

пройти медицинское обследование;

завести новое растение.

Убывающая Луна: что нельзя делать