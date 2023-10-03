Джошуа Джексон и Джоди Тернер-Смит объявили о разводе во время Недели моды в Париже

Развод актеров стал очередным в череде расставаний селебрити за этот год.

Британская актриса Джоди Тернер-Смит, звезда сериала "Настоящая кровь" и "Последний корабль", разводится со своим супругом, известным канадским актером Джошуа Джексоном, звездой сериалов "Бухта Доусона" и "Грань". О их расставании, очередном в череде разводов селебрити этого года, стало известно во время Недели моды в Париже. Об этом пишет Daily Mail.

Джоди Тернер-Смит и Джошуа Джексон прожили в браке четыре года. В 2020-м них родилась дочь, имя которой стало известно только после того, как журналисты ознакомились с документами по разводу. Ранее в интервью пара называла ее просто Джени, а теперь стало известно, что полное имя малышки — Джуно Роуз Дайана Джексон.

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Джоди Тернер-Смит и Джошуа Джексон Фото: Getty Images

Причиной развода пара назвала "непримиримые разногласия". Уже известно, что интересы Джоди представляет известная Лора Вассер, которая ранее "разводила" Ким Кардашьян и Канье Уэста и других знаменитостей. Вассер, которая представляла интересы множества других знаменитых клиентов, считается вдохновением для создания персонажа Лоры Дерн, адвоката по бракоразводным процессам, в знаменитом фильме Ноа Баумбаха "Брачная история", который принес ей премию "Оскар".

Джоди и Джошуа сообщили, что расстались еще 13 сентября. Но 22 сентября модель и актрису видели на Неделе моды в Милане с ее бриллиантовым обручальным кольцом.

Официально пара подала на развод 2 октября. Комментаторы отреагировали очень бурно.

"Вы, конечно, обманули нас, заставив думать, что вы счастливая пара", — даже пожаловался один из пользователей.

Путаница по поводу стремительного развода, возможно, связана с тем, как Джоди демонстрировала любовь к своему бывшему мужу Джошуа всего за один день до предполагаемой даты расставания.

Бывшие влюбленные выглядели влюбленными и даже держались за руки на фотографиях, сделанных 12 сентября во время Недели моды в Нью-Йорке.

Известно, что Джоди просит о совместной опеке над трехлетней дочерью и требует, чтобы ни одна из сторон не выплачивала алименты.

Джоди Тернер-Смит Фото: Getty Images

Хотя Вассер известна своими железными брачными договорами, у Джоди и Джошуа, как сообщается, не было такого соглашения до того, как она подала на развод.

Напомним, Джоди Тернер-Смит родилась в Британии в семье выходцев с Ямайки. Моделью ее убедил стать музыкант Фаррелл Уильямс. Ее актерская карьера складывалась неплохо, но после того, как Джоди взяли на роль Анны Болейн в исторической драме – разразился грандиозный скандал и сейчас она не снимается, предпочитая продолжать карьеру модели.

Джошуа Джексон родился в семье канадца и американки, дебютировал на экране еще в детстве, снявшись в рекламе чипсов.

В списке его достижений роли в сериалах "Бухта Доусона", "Грань", "И повсюду тлеют пожары", "Доктор Смерть", а также в фильмах "Жестокие игры", "Оборотни" и прочих.

Прославился Джошуа и своим романами. Он встречался с Кэти Холмс и Дианой Крюгер. Пара рассталась после 10 лет отношений. А Диана после заявила, что "не верит в брак". Сейчас она в отношениях с Норманом Ридусом.

Напомним, ранее о расставании сообщила еще одна казавшаяся очень влюбленной голливудская пара: Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс. Они развелись после 27 лет брака.