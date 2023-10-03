76-летняя королева Камилла появилась на публике в джинсах

В отличие от своей невестки покойная королева Елизавета II никогда не появлялась на публике в подобном виде. Она предпочитала яркие однотонные ансамбли с юбкой или пальто.

76-летняя чена короля Чарльза III, королева Камилла, посетила литературный фестиваль Бремара, и очень удивила присутствующих тем, что вместо традиционного протокольного наряда выбрала более свободный образ, пишет Hello.

Ее Величество надела джинсы скинни и замшевые ботинки темно-синего оттенка, сочетав их с яркой ярко-розовой рубашкой и темно-синим джемпером с V-образным вырезом. Сверху она накинула элегантный пиджак и дополнила свою любимую зеленую кожаную сумку от Demellier London.

Кремово-светлые волосы Камиллы были уложены в ее обычную пышную прическу. Что касается макияжа, то она нанесла розовые румяна, золотистый бронзер и блестящую розовую помаду.

Трехдневный фестиваль, который организовал The Queen’s Reading Room, книжный клуб, основанный Камиллой, проходил в Хайленде. На нем выступил сын королевы, Том Паркер Боулз. Он – успешный автор, написавший восемь книг, и обладатель награды от Гильдии кулинарных писателей 2010 года, которую получил за свои статьи о британской еде.

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Том также хорошо известен в качестве судьи и критика в многочисленных телесериалах о еде, включая MasterChef, а также своими обзорами ресторанных блюд в Великобритании и за рубежом для GQ, Esquire и The Mail on Sunday.

Мужчина не раз признавался, что обожает своего отчима, коим для него является король.

"Все, что вас волнует о ваших родителях, это то, что они счастливы, и моя мать в данный момент исключительно счастлива. Я всегда обожал своего отчима; он всегда был добрым, хорошим и милым человеком. Он человек тепла, ума и человечности, и я думаю, если это когда-нибудь произойдет, из него получится фантастический король", – говорил он в 2015 году изданию A Current Affair.

Ранее Фокус писал, что королева Камилла надела роскошное сапфировое колье покойной свекрови на ужин в Версале.