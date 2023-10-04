Пришли всей семьей: Дэвид и Виктория Бекхэм посетили премьеру сериала о футболисте

Виктория и Дэвид Бекхэм продемонстрировали единство, прийдя на премьеру своего долгожданного документального сериала из четырех частей "Бекхэм" на Netflix.

Виктория и Дэвид Бекхэм вышли на красную дорожку, представляя свой новый документальный проект "Бекхэм" о знаменитом футболисте и его семье. К ним присоединились их четверо детей. Явился даже Бруклин Бекхэм с женой Николой Пельтц. Хотя ранее старший сын пары не слишком часто общался с родителями, переехав в США. Об этом пишет Daily Mail.

Итак, на красной дорожке The Curzon Mayfair были четы Бекхэм, а также 24-летний Бруклин, 21-летний Ромео, 18-летний Круз и 12-летняя Харпер.

Трейлер сериала "Бекхэм"

Жена Бруклина Никола Пельц и подруга Ромео Миа Риган также выразили свою поддержку.

Мать Дэвида Сандра, которая участвует в документальном сериале, и его отец Тед также присоединились к семье на премьере, как и родители Виктории Джеки и Тони Адамс .

Масштабное мероприятие привлекло внимание знаменитостей, включая Джеймса Кордена, Анну Винтур, Холли Рамзи и многих других.

Чтобы отпраздновать выход шоу, 49-летняя Виктория продемонстрировала очень нарядный образ в белом костюме. Дэвид выглядел очень элегантно в темно-синем костюме и коричневых лоферах.

Дэвид и Виктория обнимались на красной дорожке, демонстрируя свою поддержку друг другу.

Дэвид и Виктория Бекхэм с семьей на премьере сериала Фото: Getty Images

На премьере Дэвид также рассказал о том, как сложно было пересмотреть свою жизнь для документального сериала, и раскрыл причину, по которой он решил это сделать.

"Когда я вышел на пенсию десять лет назад, люди начали спрашивать меня, собираюсь ли я снимать документальный фильм о своей жизни и карьере, я тогда не был готов оглядываться назад", — сказал он.

"Я не был готов вдаваться в подробности, столько всего произошло, и я не был готов это осознать. Но в преддверии 10-летней годовщины моего выхода на пенсию, что-то мне показалось правильным. Честно говоря, я хотел что-то сделать для своей семьи, своих друзей и своих поклонников, которые все это пережили вместе со мной", — рассказал Бекхэм.

Дэвид и Виктория Бекхэм на премьере сериала

В откровенном документальном сериале о Бекхэме, который вышел сегодня, семья Бекхэмов расскажет об их браке и ранних романах, семейной жизни, а также опишет футбольную карьеру Дэвида.

Пара состоит в браке уже 24 года с момента первой встречи в 1997 году.

А в преддверии долгожданного выхода шоу режиссер Фишер Стивенс рассказал, как ему было "неудобно" спрашивать Дэвида и Викторию о "трудностях" в их браке.

В тизере Виктория и Дэвид немного рассказали о своих чувствах и первой встрече.

Пара познакомилась на благотворительном футбольном матче в 1997 году. Виктория призналась, что матч попала случайно, но после игры она увидела Дэвида у бара в зале для игроков "Манчестер Юнайтед", и он привлек ее внимание, потому что был со своими родителями и это ее тронуло.

"Когда я увидела его в зале для футболистов, все остальные футболисты торчали в баре, а он стоял и разговаривал со своими родителями, так как я очень близка со своей семьей, мне понравилась эта его сторона", — призналась Виктория.

Излагая свою точку зрения, Дэвид просто сказал об их первой встрече: "Она мне просто понравилась".

Дэвид и Виктория Бекхэм на премьере сериала Фото: Getty Images

Для пары это оказалась любовь с первого взгляда, и всего два года спустя, в 1999 году, они связали себя узами брака в замке недалеко от Дублина.

Сейчас у них четверо детей и после 24 лет брака они так же влюблены, как и прежде.

Однако их роман не всегда был спокойным. Мать Дэвида Сандра рассказала, как она боялась, что ее сын "потеряет все", когда начнет встречаться с Викторией.

В документальном фильме Сандра призналась, что беспокоилась: Дэвид отвлечется от своей карьеры в "Манчестер Юнайтед", когда на сцене появится Spice Girl Victoria.

Но вместо этого Дэвид и Виктория стали брендом, в котором они заключили выгодные контракты с дизайнерами одежды, специалистами по здоровью и фитнесу, модными журналами и производителями парфюмерии и косметики.

Несмотря на то, что сейчас они являются влиятельной парой, в начале отношений с Дэвидом Виктории ее менеджер посоветовал "держать все это в секрете".

Она сказала: "Мы встречались на автостоянках, и это было не так уж плохо, как кажется".

В Netflix говорят, что "сериал переносит вас на американские горки и создает удивительную, личную и исчерпывающую историю одного из самых узнаваемых и тщательно изучаемых спортсменов всех времен".

Сюда входят и отношения Дэвида с его женой Викторией, поскольку они прослеживают свою семейную жизнь через его карьеру.

Напомним, ранее стало известно, что чета Бекхэм поссорилась с Меган Маркл и принцем Гарри. Хотя они всегда поддерживали Меган, она заподозрила их в "сливе слухов".